El descenso de casos de covid en residencias y colegios confirma la buena tendencia

El número de personas con un diagnóstico positivo de SARS-CoV-2 en las residencias de mayores y en los centros de atención a la discapacidad se ha reducido, en el área sanitaria de Ferrol, de 38 a seis en una semana, según el boletín que cada miércoles publica el Sergas.



También en los centros de enseñanza hay una reducción significativa, aunque en su caso siguen con cifras por encima de las del curso pasado en cuanto al número de positivos que se dan de forma simultánea en las tres comarcas. En el boletín de ayer se registran 19 positivos en escuelas infantiles, justo la mitad que hace siete días, cuando eran 38. En los demás niveles educativos son 352 y tres aulas cerradas, frente a 415 y cuatro clases en cuarentena de la semana pasada. Así, en total, se pasa de 453 casos a 371, 82 menos, por lo que la reducción acelera su ritmo.



Esta buena evolución se confirma también en otros indicadores de la pandemia. El número de casos activos ha vuelto a bajar, quedando en 2.345, 106 menos que el día anterior y 499 por debajo del miércoles pasado. La cifra de diagnósticos nuevos en 24 horas (de seis de la tarde del lunes a seis de la tarde del martes) es de 139, la más baja desde el 22 de diciembre.



En el hospital también hay mejoría, con un nuevo descenso del número de pacientes ingresados que tienen un diagnóstico positivo. Son 35 (dos menos que en la jornada previa y nueve menos que hace siete días). De ellos, 32 están en planta pero tres (dos más) necesitan cuidados intensivos.









22 víctimas en esta ola





Además de aumentar los pacientes graves, también hay que sumar una nueva víctima mortal. El Sergas informaba en la mañana de ayer del fallecimiento, el lunes 7 de febrero, de un hombre de 83 años en el área sanitaria de Ferrol. Así, son 252 las personas que han muerto en relación con la pandemia desde marzo de 2020, 22 de ellas en esta ola.



En los municipios no hay importantes novedades, al margen de que la tendencia global continúa a la baja pero el riesgo de transmisión es muy alto en todos ellos. La mayor incidencia acumulada tanto a siete como a 14 días la tienen A Capela y As Pontes, aunque en ambos casos se está produciendo un descenso en el número de diagnósticos, sobre todo si se miran los de la última semana.



En la tarde de ayer comenzaba la inyección de la segunda dosis a los menores de 12 años, que continúa hoy y en la jornada del domingo. Sigue además la recuperación de quienes no pudieron acudir a su cita para el refuerzo.



También siguen los test de antígenos en la ludoteca de la plaza de España, por las tardes.