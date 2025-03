O conselleiro de Sanidade destaca en Ferrol o papel da muller no Sergas, onde son maioría, aínda que non en postos de responsabilidade

O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asumiu hoxe o compromiso de traballar de forma global para incrementar a presenza feminina nos postos de responsabilidade do Servizo Galego de Saúde, tendo en conta que as mulleres representan o 80 % do persoal deste organismo e están presentes en toda a maquinaria que coida da saúde das persoas.

O titular da carteira sanitaria do Executivo galego participou no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol nun acto conmemorativo do Día Internacional da Muller, acompañado da delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros, e da xerente da área sanitaria, Fernanda López.

Segundo sinalou Gómez Caamaño, o 64 % do persoal facultativo do Servizo Galego de Saúde son mulleres. Porén, no que respecta aos postos de responsabilidade, esa porcentaxe baixa e a maioría están ocupados por homes. En concreto, nos hospitais as mulleres son unha gran maioría pero só ocupan o 36 % dos postos de responsabilidade, e, no caso da atención primaria, o 48 %.

Gómez Caamaño subliñou que hai moita necesidade de talento feminino en todo o espectro sanitario, e todos os campos da sanidade están abertos á formación, á capacidade e ás ganas de traballar das mulleres.

Ao respecto, remarcou o recoñecemento da Consellería de Sanidade e da Xunta ao labor social fundamental que realizan as mulleres do Servizo Galego de Saúde, tendo en conta, ademais, que o futuro da sanidade tamén será das mulleres, xa que constitúen preto do 70 % das persoas que están a realizar a residencia no departamento sanitario galego.

O conselleiro incidiu en que o Día Internacional da Muller é unha chamada á responsabilidade colectiva, sendo necesario seguir a traballar para que a igualdade non sexa só un obxectivo, senón, tamén, unha realidade, posto que unha sociedade máis xusta para as mulleres é unha sociedade mellor para todas as persoas.

A este respecto trasladou a súa satisfacción por sumarse a esta homenaxe ás mulleres da sanidade pública e por facelo na súa cidade, en Ferrol, e ademais nunha área sanitaria que esta liderada por unha muller.

Así mesmo, felicitou á Dirección Xeral de Recursos Humanos da Consellería pola iniciativa impulsada para conmemorar este ano en todas as áreas sanitarias o Día Internacional da Muller.

Participantes

Ao acto celebrado no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol asistiron arredor de 70 estudantes do IES de Catabois e do Colexio Lestonnac de Ferrol, así como do Colexio Alaya (Santa Cecilia-Narón).

Celebrouse unha mesa redonda co obxecto de visualizar o importante labor que realizan as mulleres na sanidade, no que cada participante compartiu as súas experiencias persoais, resaltando a importancia do seu traballo na asistencia sanitaria e os retos superados ao longo da súa carreira.

En concreto, no acto interviñeron a xerente da área sanitaria de Ferrol, Fernanda López-Crecente; a directora de Recursos Económicos, Ángela Calderón; Raquel Marzoa Rivas, facultativo especialista de área de Cardioloxía; Esther Ruiz Calero, fisioterapeuta supervisora de rehabilitación; María Teresa Casas Fernández, celadora condutora; Mari Tenreiro Rodríguez, informática; e Marta López Dobarro, MIR 4 de Cirurxía Ortopédica e Traumatolóxica.