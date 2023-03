Concello y Gobierno celebran la aprobación del POEM pese a las críticas de la Xunta y el rechazo del BNG

Tras meses de incertidumbre, cruces de acusaciones entre partidos y posturas encontradas entre sectores tan dispares como el empresarial y la pesca, el Gobierno central aprobó finalmente esta semana el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM); un documento que regulará los diferentes usos del litoral peninsular y una pieza clave para la implantación de la eólica marina

en Galicia.



Como no podía ser de otro modo, el anuncio de este nuevo marco normativo, con un especial impacto en la Comunidad, ha generado numerosas reacciones en el panorama político autonómico y local, teniendo en cuenta el intenso debate que supone la instalación de estas infraestructuras acuáticas en el área de

Ferrolterra.



Comenzando desde la administración más cercana, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, calificó el anuncio de “una gran noticia” y de un “paso de gigante para el país”, aseverando que la ciudad naval cuenta “con todo el conglomerado industrial para dar servicio tanto a la construcción como al mantenimiento y gestión de estos parques”. El regidor incidió en que la implantación de esta tecnología se hará de forma respetuosa con el sector pesquero y que supondrá un abaratamiento del coste energético, una mayor independencia eléctrica, alejando a España de las “fluctuaciones” del sector por la geopolítica y, además, un impacto positivo en el empleo y el desarrollo industrial. Asimismo, el alcalde, aprovechando la tesitura, volvió a reclamar que el futuro centro de I+D+i de energías marinas y almacenamiento se asiente en la ciudad naval.

Choque administrativo



En cuanto a las administraciones central y autonómica, si bien no plantean posturas completamente antagónicas, sí se ha dado el esperado enfrentamiento. Por una parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó ayer que el mencionado plan llegaba “tarde” y sin contar con la opinión del ejecutivo gallego. En este sentido, Rueda censuró que el Gobierno no tuviese en cuenta las aportaciones del Observatorio Galego de Eólica Mariña, aseverando que desde la administración que preside se hace las cosas “bien” y por “consenso”, en referencia al rechazo del sector pesquero.



Por otro lado, el delegado del Ejecutivo central en Galicia, José Miñones, defendió que este POEM era “una necesidad y una oportunidad” para la Comunidad y que, por ello, se estaba actuando con “responsabilidad”, poniendo como ejemplo que en el documento final se habían reducido “considerablemente” las zonas de implantación respecto al borrador inicial. Asimismo, Miñones aseveró que la pesca era “una prioridad de primer orden” para el Gobierno, al igual que la eólica marina, insistiendo en que se trataba de una planificación del espacio y que cada proyecto deberá estudiarse de forma individual, además de prohibir su instalación a menos de 21 kilómetros de la costa.



Por último, el delegado afeó la postura de la Xunta, afirmando que habían mantenido más de diez reuniones bilaterales con la administración autonómica y los sectores afectados, además de recordar que el propio Rueda, el pasado mes de noviembre, solicitó en una reunión con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que solicitó “agilidad” en la tramitación del mismo.

Colonia energética



Finalmente, el BNG expresó su absoluto rechazo al POEM, criticando el impacto que la implantación de parques eólicos marinos tendrán tanto en el sector pesquero como en la propia biodiversidad de la costa gallega.



Así, la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, calificó de “ataque” este plan, afirmando que el Gobierno central “traballa para defender os intereses das eléctrica e se coloca de costas á defensa do medio ambiente” y de la pesca. En este sentido, Pontón sentenció que “Galiza non pode ser a colonia enerxética de Madrid”, censurando que la Comunidad a día de hoy duplique los requisitos europeos de renovables para 2023 y que, sin embargo, no obtenga “un só beneficio”.



En paralelo, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, denunció que la implantación de parques en las costas supone “un evidente risco para a conservación dos ecosistemas mariños” y aseveró que el litoral gallego no era “apto” para esta tecnología.