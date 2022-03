La comarca se recuperó ligeramente en febrero de la subida del desempleo de comienzos de año

El mercado laboral en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal parece haber vuelto a la normalidad. Tras el notable incremento en el desempleo registrado el pasado mes de enero –del 1,09% en el conjunto de Ferrolterra– como respuesta al pico temporal de demanda de profesionales durante la Navidad, la situación retorna a la habitual senda de la recuperación, aunque sin llegar al nivel del pasado diciembre.



Así, según el último informe del Instituto Galego de Estadística (IGE), el paro descendió en el conjunto de las tres comarcas un 0,34% –40 desempleados menos–, siendo el área del Eume la que registró la mayor caída, del 1,81% –pasando de 1.163 a 1.142 parados–. Ortegal, por su parte, contó con un descenso del 0,5% –de 601 a 598–; y Ferrol, por último, del 0,16% –de 9.874 a 9.858–. No obstante, es importante recordar que, al igual que sucede en términos municipales, dicho porcentaje depende exclusivamente de la densidad poblacional. De esta forma, la comarca del Eume contó con 21 desempleados menos; Ferrol con 16 y Ortegal con tres.





El concello de As Pontes tuvo la mayor caída en el paro de todos los municipios de Ferrolterra





En cuanto a la comparativa interanual, se puede observar un importante crecimiento en los tres territorios, aun cuando febrero de 2021 también contó con un importante descenso en el paro –el tercer mes consecutivo, algo especialmente raro teniendo en cuenta que apenas se notó el tradicional aumento tras la demanda temporal navideña–. De esta forma, en el conjunto de Ferrolterra el empleo creció un 15,03% respecto a febrero del año pasado; siendo dicho incremento del 16,95% en la comarca del Eume; del 15% en Ferrol y, por último, del 11,54% en Ortegal. Como dato curioso, en febrero de 2021 las tres áreas combinadas tuvieron el mismo número de desempleados (11.598) que la comarca de la ciudad naval el pasado mes.











Por concellos









El balance del desempleo del IGE correspondiente a febrero dejó algunos datos de gran relevancia para las tres comarcas. Por una parte, del área de Ortegal tan solo dos de los cuatro concellos que componen la misma presentaron variaciones en sus cifras de empleo, con un parado más en Mañón y cuatro menos en Cerdido; manteniéndose Ortigueira y Cariño sin cambios desde enero –una tendencia poco común que, curiosamente, también se dio el mes pasado, pero en Ferrol–. En cuanto a la comarca del Eume, resulta destacable la gran caída en el paro registrada en As Pontes, con 29 desempleados menos (-6,37%). Esta cifra no solo supone la contrapartida a los resultados del resto de municipios de la zona –salvo Pontedeume–, sino también el descenso más alto de toda la comarca, tanto en total de personas como en términos porcentuales.



Por último, en lo referente al área de influencia de la ciudad naval, la mayor caída del paro en toda la comarca se dio en Narón, que con 22 desempleados menos no logra paliar el aumento que registró el pasado mes de enero (37), pero sí evitar que la zona cerrase el período con un resultado negativo. Del mismo modo, también son destacables los descensos en Neda (-2,87%) y Valdoviño (-2,96%). En el otro lado del espectro se situaría Ferrol, con ocho desempleados más respecto a enero (+0,17%); Cedeira, con un aumento del 4% –quince parados más, la mayor cifra de las tres comarcas–; y Mugardos, con un incremento del 1,75% –seis más–.









Galicia





Por su parte, la Xunta, tras la publicación del informe del IGE, destacó que, si bien en el conjunto de Galicia el desempleo había aumentado un 0,37%, este resultado era fruto de las cifras registradas en la provincia de Pontevedra, dado que las otras tres habían cerrado el mes en positivo.



En este sentido, el descenso del área de Ferrolterra se encuentra parejo al de toda la provincia de Lugo (-0,34%) y por delante de Ourense (0,24%); pero siendo superado por el conjunto de toda el área de A Coruña –un 0,41%, con 252 parados menos– .