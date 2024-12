Taste of America, el nuevo supermercado americano en Ferrol

Ferrol cuenta desde el pasado 18 de noviembre con un rincón para los amantes de la cultura y gastronomía estadounidense. Taste of America ha abierto sus puertas en el número 14 de la calle Rochel, ofreciendo una propuesta diferente a los supermercados tradicionales. Detrás de este establecimiento se encuentra Yoceani Hurtado, una joven emprendedora venezolana con raíces españolas que ha apostado por acercar los auténticos sabores de Estados Unidos a la ciudad gallega.



Con un horario de lunes a sábado, de 10 a 15 horas y de 17 a 21 horas, Taste of America se ha convertido en un punto de encuentro para curiosos y conocedores de los productos americanos. Desde clásicos como la mantequilla de cacahuete y los marshmallows, hasta opciones más elaboradas como pulled turkey, BBQ ribs, nachos, pretzels y auténticos bagels, el supermercado ofrece una selección exclusiva de productos importados directamente de Estados Unidos.

Según Yoceani, el establecimiento ha tenido una gran acogida desde su apertura. “Hay jóvenes que conocen estos productos por TikTok, películas o influencers, y vienen específicamente a buscarlos. También hay una población más adulta que busca clásicos como los macarrones con queso o la carne deshidratada”, afirma.

El interior de Taste of America. I CEDIDA





La diferencia clave de Taste of America respecto a otros supermercados radica en la autenticidad de sus productos. “En otros lugares puedes encontrar bebidas como Prime, pero están hechas en la Unión Europea. Las que yo vendo son importadas de Estados Unidos”, explica Yoceani. Además, en sus estanterías se pueden encontrar marcas icónicas como Hershey’s, Reese’s, y una línea de productos exclusivos como carne con chile, salsas picantes y las célebres galletas de Cookie Lab, además de tartas y galletas rellenas de chocolate.

Otra de las particularidades del supermercado es su capacidad para conectar con quienes han vivido fuera y desean revivir sabores conocidos. Taste of America ofrece una experiencia nostálgica y auténtica. Yoceani Hurtado no solo ha diversificado la oferta comercial de Ferrol, sino que también ha logrado poner en valor la riqueza gastronómica de Estados Unidos, consolidando a Taste of America como un lugar imprescindible para los amantes de lo auténtico.