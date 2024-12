Un estadio de A Malata "moderno e renovado" para darle un bocado al Mundial 2030

No será pronto, pero en un futuro tampoco tan lejano, la casa verde podrá presumir de haber sido mundialista. Si bien no de forma directa, sí como uno de los centros de entrenamiento que, por lo de pronto, dará servicio a dos selecciones participantes en el Mundial 2030, la centésima edición del campeonato global y “tripartito” en cuanto a sedes –España, Portugal y Marruecos–.



Entre las ciudades anfitrionas del territorio nacional, A Coruña ejercerá como sede en el noroeste peninsular y, de tal forma, los equipos que disputen sus partidos en Riazor se repartirán entre el fortín de la ciudad herculina y el de la naval para su trabajo de preparación y mantenimiento.



Tras conocer la buena nueva, el alcade ferrolano José Manuel Rey Varela señaló como, para entonces, “todo isto verémolo desde un estadio de A Malata moderno e renovado, así como as futuras instalacións que o rodean, no marco da cidade do deporte”. Un proyecto que avanza a pasos lentos, si bien la noticia trascendía el mismo día en que el primer edil firmaba –junto al presidente de la Diputación de A Coruña Valentín González Formoso– el convenio de financiación para dotar al estadio del nuevo sistema de iluminación.

Efecto llamada



Más allá de su impacto en el nutrido historial deportivo de A Malata, que el estadio local ejerza como punto de concentración técnico durante el Mundial supondrá una “gran oportunidade non só para a nosa cidade, senón tamén para toda a comarca”, señaló Rey Varela, que este jueves incidía en que la llegada prevista de estos equipos a Ferrol implica a su vez “que lles seguen os seus afeccionados e público en xeral, o que se traduce nun impacto directo e transversal na economía local”.

Un flujo de turismo que coincidiría además durante los meses de verano. Además, el alcalde aprovechó la ocasión para recordar que de aquí ao 2030 a cidade terá mudado aínda moito máis cos proxectos de rexeneración urbana que xa temos en marcha”.