El CHUF estrena sala en Urgencias y da un impulso al Plan Director

El Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol estrenó ayer una nueva sala en Urgencias, un espacio destinado al preingreso, es decir, a pacientes que tienen indicada la permanencia en el hospital y esperan a que se les asigne la cama adecuada. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, visitó ayer la zona –que ocupa el espacio de recepción de la antigua Radiología–, justo antes de que quedara disponible para su uso, acompañado por el gerente del Área Sanitaria, Ángel Facio Villanueva, y por la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros.



García Comesaña valoró un espacio con doce camas “que vai mellorar a comodidade dos pacientes que están en urxencias, pendentes de subir á pranta axeitada e dos seus familiares”. Es, indicó, la constatación del esfuerzo inversor de la administración autonómica en el Plan Director, una obra de 130 millones de euros en su conjunto y que afronta ahora un año decisivo. Sin poner fechas, tanto el conselleiro como el gerente del Área dejaron claro que en 2024 se prevé un avance mucho más rápido que hasta el momento, una vez que se han concluido las obras en los espacios en los que se desarrolla la actividad asistencial, por lo que el 2025 se atisba como el final de esta primera fase. Para la siguiente, la última, se han iniciado los trámites administrativos y se espera que en breve se licite el proyecto de redacción con la intención de que, cuando concluyan los trabajos actuales, se pueda continuar sin que haya un parón.



“Es muy complejo hacer obras en un hospital funcionando los 365 días del año. Esto ha supuesto un gran esfuerzo a todos los profesionales y pacientes. La idea es que ahora se pueda trabajar en zonas exentas y eso facilitará que los plazos sean más concretos”, explicó Ángel Facio.



El gran hito hasta la fecha ha sido la apertura de la nueva Radiología. “Supuxo duplicar a capacidade para a resonancia magnética e dotar esta área sanitaria da máis moderna tecnoloxía”, apuntó García Comesaña. La urbanización de accesos, la entrada en funcionamiento del nuevo almacén de suministros o la puesta en marcha de las nuevas instalaciones para energía, climatización o agua fueron otros pasos a los que se suma la zona de preingreso de urgencias que se abría ayer. A partir de ahora el plan ya no incluye el estreno progresivo de nuevas áreas y habrá que esperar a concluir los dos edificios nuevos, cuya planta principal está en pie en ambos casos y avanzan hacia su unión.



Nueva fase y Atención Primaria



La Xunta destina 20 millones de euros en los presupuestos de 2024 al Plan Director del CHUF. “Seguen as obras que nos van permitir completar as novas urxencias, unha nova farmacia, diálese, UCIs tanto pediátrica como de adultos e cinco unidades novas de hospitalización, ademais da área administrativa”, detalló el conselleiro.



Mientras esto sucede se redacta el proyecto para la fase siguiente, que supondrá la renovación de las unidades de hospitalización actuales más antiguas (las que no tienen ducha en la habitación, de la planta tercera a la séptima) y de los bloques quirúrgicos en el Marcide y en el Naval. También afecta al hospital de día oncohematológico, a los laboratorios de análisis clínicos y de microbiología y a la zona de pruebas y consultas externas.



El presupuesto de la Xunta, que García Comesaña calificó de “histórico” en el ámbito sanitario al superarse por primera vez los 5.000 millones de euros, destina 61 millones para Atención Primaria, tanto a infraestructuras como a equipamiento. En Ferrol esto incluye pasos para la construcción del nuevo centro de salud en el barrio de San Xoán (en cuanto el Concello ceda el terreno adecuado), la creación de salas de rayos X en Pontedeume y Ortigueira y la renovación de la del Fontenla Maristany. También habrá inversiones, anunció, en retinógrafos, ecógrafos y nuevos dispositivos diagnósticos.

el concello baraja ubicaciones para el centro de salud



Una infraestructura sanitaria crucial en Ferrol es el nuevo centro de salud de San Xoán. Desde la Xunta se está a la espera de que el Concello ofrezca una parcela para poder poner en marcha el proceso para su edificación. El gobierno local está en estos momentos barajando diversas localizaciones posibles, sin que se haya optado oficialmente por ninguna.



El conselleiro de Sanidade valoró a este respecto la colaboración del nuevo ejecutivo de cara a firmar un convenio que facilitará que no se le cobre el IBI de los terrenos en los que se realizará la obra. “O Concello de Ferrol era o único que non aportaba ningún tipo de axuda nas obras que estamos facendo nas áreas sanitarias”, apuntó García Comesaña. En los próximos días remitirán de nuevo la propuesta que se había mandado al gobierno anterior y en el que se reflejan los compromisos por ambas partes. “Isto vai facilitar abordar o proxecto da construción do centro de saúde no barrio de San Xoán”.