Casi cinco mil personas protestaron contra la amnistía en A Coruña

Cerca de 5.000 personas (4.850, según la Policía Local), se concentraron esta mañan durante casi media hora en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña para protestar en contra de la amnistía de los implicados en el Procés. En el acto, convocado por el PP, tomaron parte representantes populares ferrolanos, con el alcalde, José Manuel Rey, a la cabeza, –se puso un autobús desde la ciudad naval para acudir al evento–. El presidente del partido a nivel provincial, Diego Calvo, leyó un manifiesto en el que calificó el pacto para la investidura de Sánchez como un “ataque a la Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas del Gobierno”.



La multitud había comenzado a llegar quince minutos antes de la hora para congregarse en los jardines bajo docenas de banderas. La española era omnipresente, pero también figuraban gallegas, así como las de la UE.



Era una concentración bastante heterogénea, e incluso se distinguía una bandera Lgtbiq+ así como unas aspas de San Andrés e incluso un par de enseñas nacionales a las que se les había practicado un agujero en su centro, aludiendo así al águila de San Juan, la bandera preconstitucional. Fue un pequeño grupo de jóvenes quienes llevaban esta enseña. Uno de ellos reconoció, sin ambages, que estaba favor de Franco.



Libertad e igualdad

Calvo, desde su tribuna al pie del monumento a Curros Enríquez, denunció la actuación del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que “con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista, que busca atacar el Estado, amordazando jueces y fiscales. Están vendiendo la libertad e igualdad e los españoles”. La multitud estalló en aplausos en ese momento del discurso.



“Nosotros no nos escondemos, no nos ponemos de rodillas ante los que odian la democracia, y no nos vamos lejos, sino que salimos a las plazas y calles de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, de nuestros jueces, de nuestra Policía, de nuestros ciudadanos y de nuestra Constitución ¡Orgullosos de España!”. Aquello provocó que la multitud coreara “¡España, España!”. No fueron las únicas consignas que gritaron: “¡Puigdemont, a prisión! ¡Pedro Sánchez, a prisión!” “¡No es un presidente, es un delincuente!” e “¡Hijo de puta!”.



Calvo prometió que darían la “batalla contra la impunidad” en los parlamentos, en las instituciones, en la Justicia, en la Unión Europea. “Y sí, también lo haremos en las calles, de forma pacífica, como estamos haciendo hoy en A Coruña”, añadió, al tiempo que auguraba una respuesta “serena y firme. Algún día, la Historia contará que España se puso en pie ¡España no se rinde!”. Con estas palabras, finalizó el acto.

Otras protestas



La jornada de protestas no terminó allí: unas 500 personas, según la Policía, se trasladaron a la sede del PSOE, en Zalaeta. Nuevamente se vio alguna enseña nacional agujereada, y gritos de “Esto no es una sede, es un puticlub”, se mezclaron con vivas a Cristo Rey y reivindicando que “España es cristiana, no mora”.

El presidente provincial de Vox, Manuel Fuentes pronunció un discurso en el que aseguró que ayer no era el día de siglas ni de partidos políticos, “senon de España e dos españois, xuntos e unidos contra o golpe de Estado”.



En Ferrol, pese a no haberse convocado concentración, un grupo de personas con banderas españolas acudió al mediodía en la plaza de Armas.