Una cafetería japonesa en Ferrol: bienvenida, Kimuri

“Kimura” es uno de los apellidos más comunes en Japón y se puede traducir al español como “pueblo de árboles”. Con un toque personal, sustituyendo la última vocal, Iris Gutiérrez ha querido bautizar a su negocio como “Kimuri Café”, una nueva cafetería que se inauguraba este sábado en la calle Coruña y en la que se pueden degustar dulces típicos japoneses elaborados por ella misma.



La joven, que estudió cuatro ciclos de pastelería, hostelería y gestión hotelera en el CIFP Fraga do Eume, se inspiró en el paraje natural y en la esencia verde de Galicia para encontrar el nombre perfecto. Con 29 años, Iris acumula también mucha experiencia detrás de la barra y en la recepción hotelera, donde descubrió que “me encanta el contacto con la gente”.

Tres dulces para empezar



Querer comunicarse con su clientela asiática le hizo empezar a estudiar japonés hace dos años y sus profesores, vecinos de Canido, también la animaron a emprender en su barrio natal. “Me di cuenta de que ahora hay mucho fan del manga y, además, a mí también me gusta toda esta cultura, así que pensé que, si hay demanda, tenía que explotarla”, explica Iris que, cansada de trabajar por cuenta ajena, decidió dar el salto. Ahora, su pretensión pasa por “ir poco a poco añadiendo más pasteles y adaptarme a lo que la gente me pida. Quiero que me den sugerencias, que no se corten”, reclama.

La inauguración del local fue este sábado | Emilio Cortizas

Por el momento, se pueden probar tres clases de elaboraciones japonesas: “dorayakis” rellenos de pasta de alubias dulce; los “mochis”, pasteles de masa de arroz con interior de fresa y chocolate, y “taiyakis” con diversas combinaciones. Todo ello se puede acompañar de granizados, zumos naturales y batidos de varios sabores, además de un té “matcha” hecho “de la forma original, con ‘chasen’ de bambú que puede servirse solo o con bebidas frías o calientes”.

Adaptarse a la clientela

Tampoco faltará “un buen café servido con cariño”. Iris anima también a la antigua clientela del “Imos Aló”, el negocio que ocupaba el mismo local hasta hace algunos meses, prometiendo “sacarles una sonrisa” junto a sus dos compañeras, con las que ya había trabajado y en las que tiene “plena confianza”. De hecho, defiende las condiciones laborales dignas en la hostelería, cuya ausencia en determinadas ocasiones ha sufrido en sus propias carnes: "Si a mí me va bien, a mis empleadas también", zanja.

Algunas de las elaboraciones que se degustaron en la inauguración | Emilio Cortizas

A través de su cuenta de Instagram, que puede visitarse en este enlace, Kimuri irá explicando la procedencia de todas sus elaboraciones y también de los ingredientes de calidad que emplean en ellas, para hacer partícipe a la clientela del proceso e, insiste Iris, para que le puedan trasladar las sugerencias que quieran: "Que si, por ejemplo, ven algo por Internet y quieren probarlo, que me lo digan y yo investigo", promete con una sonrisa.