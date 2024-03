El BNG alerta sobre la baja ejecución de las inversiones presupuestadas para el 2023

El BNG ha advertido sobre la baja ejecución presupuestaria en 2023 y, en concreto, se refiere a gastos (ejecutados en un 66,63%) y sobre todo al apartado de inversiones, en el que se ha ejecutado un 32,82% de lo previsto. Se trata, apunta la formación nacionalista, de una “dinámica de austeridade” que resulta “preocupante”. Su portavoz, Iván Rivas, califica de “absolutamente irresponsábel” la política económica del gobierno local y afirma que “vai en contra dos intereses dos veciños e veciñas”.



La liquidación presupuestaria del año pasado, presentada en comisión, refleja un resultado positivo de 7,62 millones de euros y un superávit de 2,06 millones. “Como é posíbel que nunha cidade como Ferrol teñamos dous millóns de euros máis de ingresos que de gastos e deixemos de gastar sete millóns de euros cando hai tantas necesidades sen cubrir?”, se pregunta Rivas.



El BNG lamenta que no se haya aprovechado el período transitorio de suspensión de las reglas fiscales y del límite de gasto de las administraciones públicas para “destinar todos os fondos e recursos posibles a desenvolver proxectos de gasto público de maneira urxente”, recurriendo a préstamos si fuera necesario con el objetivo de crear empleo, desarrollar ayudas sociales y realizar más inversiones en la ciudad. En este sentido, destaca el bajo endeudamiento de la administración local que, con un 16,61%, “está moi por baixo do límite legal do 110% dos dereitos recoñecidos netos por operacións correntes”, lo que apoyaría una política más expansiva.



En cambio, los nacionalistas denuncia una aplicación severa “da política de austeridade, promovendo a redución do gasto público por dúas vías: por unha parte ao non contar con orzamentos para esta ano 2024 e, por outra, non executando as partidas consignadas nos do ano 2023, agora prorrogado”.



Además, Iván Rivas critica lo que considera una “política de anuncios”, en relación a proyectos como la Cidade do Deporte o Abrir Ferrol al Mar, que no tienen base económica y que el Concello pagará a medias con la Xunta.



Alertan también sobre la ausencia de contratos en vigor para la prestación de servicios públicos, “unha situación que debería ser excepcional e se converteu en norma”. Los importes que se abonan por este concepto superan los 13,47 millones de euros.