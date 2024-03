El gobierno propone aumentar en 1,5 millones el gasto en personal

La concejala de Facenda e Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, ha explicado a los sindicatos, en la Mesa Xeral de Negociación, la propuesta del gobierno local para el capítulo I de los presupuestos de 2024, el dedicado a los gastos de personal. La parte social ha planteado sus demandas y pide que se aporten informes que avalen las cuestiones que se contemplan. Se ha fijado para el miércoles 20 una nueva reunión para avanzar en la posibilidad de un acuerdo.



El Concello informa de que su intención es la de aumentar en 1,5 millones de euros el gasto de personal respecto al presupuesto de 2023. Esa es una de las claves que destaca la edila, así como el hecho de que no se amortiza ninguna plaza, un “importante esforzo”, apuntó Sanjurjo, “que demostra unha clara aposta polas melloras laborais dos traballadores que redundará na calidade do servizo que se lle presta aos veciños”.



Otro aspecto que resalta el gobierno local es la creación de dos plazas, una de auxiliar administrativo/a y otro de coordinador/a de Política Social. “Esta é outra aposta pola nova reorganización municipal”, explica Susana Sanjurjo. Sin embargo, reconoce que la situación económica no permite ampliar más la plantilla. “Somos conscientes de que é necesario seguir aumentando o número de prazas, pero a situación económica actual do Concello non o permite neste momento”.



La concejala llama también la atención sobre la inclusión en el capítulo I del presupuesto, por primera vez, de la carrera profesional, en la que se recogen las oportunidades de ascenso y de progreso profesional. Es fruto, indica, del trabajo conjunto con los sindicatos. “Esta é a liña que seguiremos mantendo, escoitando aos representantes dos traballadores e tratando de mellorar as súas condicións laborais”.



El Concello de Ferrol tiene prorrogados los presupuestos de 2023, al llegar a 2024 sin haber aprobado el nuevo documento. El compromiso del gobierno es el de presentarlo en el primer trimestre del año, un plazo que se acerca a su final. Todavía quedaría un período de tramitación hasta que puediera entrar en vigor.