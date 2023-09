La biblioteca de la plaza de España renace al menos hasta fin de año

Las siete auxiliares de biblioteca contratadas por el programa de empleo de la Diputación –PEL– ya se encuentran trabajando desde el pasado viernes en la central de la plaza de España. Tras estos días de aclimatación y formación, la ampliación de personal permitirá que la biblioteca recupere su actividad habitual. Desde hoy mismo, el horario será de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, durante todo el mes de septiembre.



Ya en octubre el servicio consigue retomarse durante la jornada ininterrumpida, desde las 9.00 a las 21.00 horas, un hito que no se daba desde marzo de 2020 cuando se procedió al cierre como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la pandemia.



La ampliación del horario y del personal permitirá, además, recuperar algunos de los servicios que, más allá del préstamo y consulta de ejemplares, se venían realizando con éxito en la biblioteca. De este modo, volverá a haber visionados y se podrá utilizar una consola Nintendo Switch, que se compró en el año 2020 pero que no llegó a utilizarse. Asimismo, se podrá hacer uso de dispositivos tecnológicos y digitales, además de programar actividades puntuales hasta finales de año.

Además, en los próximos meses también se incorporará un auxiliar de biblioteca y archivo, tras la finalización del proceso de cobertura de una plaza de la Oferta de Empleo Público –OEP– del año 2019.



Pero la situación de las instalaciones culturales sigue siendo precaria. Estas contrataciones son temporales y tienen fecha de caducidad, el 31 de diciembre.



Las nuevas auxiliares de biblioteca del Plan de Emprego Local –PEL– deberían haberse incorporado ya el 1 de mayo, de modo que el servicio básico que debe prestar la biblioteca, como se explica desde el comité de huelga del personal de la biblioteca, que ha venido denunciando la situación especialmente en el último año, tendría que funcionar durante cuatro meses y “non deberon ter provocado situacións tan complexas como o peche do servizo por non haber nin o mínimo do mínimo para poder atendela”, explican.



De todos modos, como si de un cuento de Perrault de la propia biblioteca se tratase, el personal recuerda que “o feitizo só durará ata as 21.00 horas do 31 de decembro do 2023, volvendo a partir de entón a unha situación, se cabe, peor da que levamos vivida nestes 18 meses de folga”.

Las trabajadoras califican de “parche” esta medida por lo que reclaman soluciones a medio y largo plazo, además de ironizar sobre el hecho de que “non coincida o recoñecemento de gran cidade, tendo ata un equipo na segunda división, cunha biblioteca pertencente á terceira federación”.



De todos modos, el personal de la biblioteca central –la única, ya que, como se recordará, la de Caranza aún está pendiente de arreglos y la de O Inferniño ha dejado de prestar servicio definitivo–, cree que recuperar la actividad estos meses y contar con los nuevos auxiliares “é unha boa nova para o servizo e para a cidadanía, xa que, por fin, Ferrol contará cunha biblioteca atendida por profesionais cualificados e cun horario para a toda a poboación”.