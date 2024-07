Asime cifra en 1.500 los nuevos empleos que se crearían con el pleno desarrollo de la eólica marina

Alrededor de 1.500 empleos necesita Galicia para dar respuesta no solo a los pedidos internacionales que desarrollan empresas locales –traccionadas por Navantia Seanergies, principalmente– sino también a la próxima implantación de parques de eólica marina en sus costas.



El secretario general de Asime, Enrique Mallón, incidió de nuevo en las oportunidades que se abren para la Comunidad Autónoma en un sector en el que es un “referente europeo e mundial”, aseguró al término de la reunión que mantuvo en el CIS Tecnoloxía e Deseño de A Cabana el Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime), integrado por más de medio centenar de empresas y de organismos, como las Autoridades Portuarias, con intereses en esta tecnología. “A día de hoxe temos 3.000 traballadores directos adicados á eólica mariña en Galicia, o 100% traballando en fabricación de elementos para os parques eólicos mariños en todo o mundo, pero desde o GOE-Asime xa dixemos hai tempo que podemos superar os 10.000 empregos directos se, á par que construímos, facemos tamén implantación da eólica mariña frente as costas galegas. Esa implantación débese facer nos lugares idóneos e respectando actividades tradicionais como pode ser a pesca”, explicó Mallón.



Futuro

El empleo es el principal “hándicap”, como confirmó Rubén García, director general de una de estas firmas, Ganain, y es una de las cuestiones que se abordaron en este encuentro en el que se analizó la situación global y los retos próximos.



Entre estos se encuentra el desarrollo de los primeros parque eólicos offshore frente a las costas gallegas. El Tribunal Supremo acaba de darle la razón al Gobierno central en su “litigio” con el sector de la pesca en la organización y reparto de los POEM –Planes de Ordenación del Espacio Marítimo– en el que se recogen los usos en cada una de estas áreas.



“Nós sempre manifestamos que estaremos apoiando proxectos que non teñan impactos relevantes nas actividades tradicionais”, afirmo Mallón. “Queremos gañar todos, pero o que non podemos facer é non aproveitar esta oportunidade histórica que ten Galicia para que empresas como as que están hoxe aquí poidan incrementar a facturación e os empregos”, añadió. Además, Mallón considera que otra de las ventajas es el “fortalecemento da canle enerxética” y, al mismo tiempo, “avanzar nesa descarbonización que todos na Unión Europea consensuamos”.



Zonas

Desde GOE-Asime se insiste especialmente en la compatibilidad de los diferentes usos. Recordó que las zonas habilitadas por la Administración central en los POEM “non representan máis que o 0,5% da superficie mariña. Pero, ademais, dentro dese 0,5% nin sequera a metade se vai empregar porque non todas as zonas son viables ou interesantes para os investidores”. A Mariña lucense, Costa da Morte y el sur, ya en la frontera con Portugal, son las zonas de desarrollo seleccionadas.



Los primeros concursos –todo el proceso duraría entre tres y cuatro años– podrían convocarse antes de que finalizase este año. Así, puso el acento en la importancia de “eliminar toda alarma que se poida crear entre o sector da pesca porque cremos que non é xustificada, xa que se van analizar todos e cada un dos proxectos moi polo miúdo”. “Facemos”, subrayó en nombre de GOE-Asime, un “chamamento á calma e a cordialidade que reinou sempre entre a pesca e a industria, coordinado pola Xunta”.

Carla Chawla: “Los proyectos serán de mayor envergadura”

Representando a Navantia Seanergies participó Carla Chawla, que destacó que, como integrantes de una cadena de valor “muy desarrollada, “intentamos trasladar los objetivos que tenemos los próximos años vista que nos demandan nuestros clientes”. Chawla subraya que el sector está creciendo “exponencialmente y en los próximos años va a ser un gran nicho de negocio para los territorios involucrados, como es el caso de Galicia”, dijo. En ese futuro, avanza, los proyectos serán de mayor envergadura y más ágiles: “Los clientes quieren acortar los plazos”, apuntó antes de incidir en la necesidad de personal cualificado.