As Pontes y As Somozas mantienen el liderazgo en el empleo industrial

El peso del empleo industrial crece en Ferrolterra. Los últimos datos sobre el porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social –en sus diferentes regímenes de cotización– reflejan que en más de la mitad de los municipios de Ferrol, Eume y Ortegal el número de trabajadores del sector ha aumentado con respecto al año pasado. Moeche, con una subida de más de un punto, y San Sadurniño y As Somozas (con un 0,8) lideran en este incremento que se concentra especialmente en los concellos del área de Ferrol y parte del Ortegal. En el Eume, As Pontes, que sigue siendo el municipio laboralmente más industrializado, aguanta el tipo y se mantiene en el mismo 22,5% del total de afiliaciones a la Seguridad Social que en agosto de 2023.

En dos municipios, el empleo industrial tiene hoy más peso que hace diez años: A Capela y Valdoviño



Son precisamente As Pontes y As Somozas (22,1%) los dos concellos con más trabajadores del sector secundario, aunque su evolución ha sido diferente: mientras el primero se ha mantenido desde hace al menos una década en unos índices semejantes (en 2014 estaba en el 22,7%), As Somozas ha perdido más de 12 puntos –estaba en el 34,5%–.



Al alza

En términos generales, y con una perspectiva a largo plazo, la industria ha perdido terreno en la configuración laboral de la comarca, al igual que en la provincia y en el conjunto de Galicia (0,7% y 0,5%, respectivamente), pero hay excepciones. Dos, en concreto. En A Capela y en Valdoviño hay más residentes que tienen un empleo industrial (0,5% y 0,4% más en cada caso) que en 2014.



La evolución global es positiva en la comarca, aunque con matices, y diferente a la que se dibuja en Galicia, que en el último lustro ha perdido empleo industrial (en 2019 ocupaba al 14,2% de los afiliados de la Seguridad Social) hasta situarse en el 13,7%. Tres cuartos de lo mismo sucede en el territorio de la provincia, aunque en este caso la caída es de tres décimas, hasta el 12,5%.

De los veinte concellos, en doce aumenta este índice y en uno se mantiene en relación con 2023



La etapa de mayor dinamismo que se ha abierto en Navantia con el programa de las fragatas F-110, el despegue de la eólica marina y el volumen de trabajo en el área de Carenas explica el crecimiento de los puestos de trabajo asociados a la industria y, principalmente, al sector metalúrgico. La función tractora de los astilleros es esencial y de ella se deriva una realidad: que el grupo naval público aglutina el 1,9% de todo el empleo en la provincia, con un impacto en los puestos de trabajo de este sector que asciende hasta el 14%.



En lo que respecta a la comarca de Ferrol, los dos municipios más industriales, la ciudad naval (con el centro de trabajo más importante) y Narón –con la mayor superficie de suelo industrial– lideran esta tendencia. En el primero, el 13% de afiliados a la Seguridad Social trabajan en la industria, que es el mejor dato desde el año 2018, mientras que en Narón, a pesar de no superar aún el 17% de 2019, el 16,8% que presenta actualmente mejora todos los de los ejercicios anteriores.



Estas cifras, que no dejan de ser una foto fija, deberían mejorar en los próximos balances y uno de los nichos en los que hay más margen de crecimiento es el de la eólica marina.