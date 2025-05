María Adrio | “He perdido 36 kilos, ahora no paro, voy caminando a todas partes y llena de energía”

Los milagros no existen. Esa es la frase más extendida entre profesionales de la salud y quienes han logrado perder una importante cantidad de peso. Así lo afirma también María Adrio, ferrolana de 51 años que ha logrado deshacerse de 36 kilos.



En su caso concreto fue su endocrino quien le recomendó que acompañara una dieta y un cambio de hábitos con uno de los medicamentos que hay en la actualidad y que ayudan a perder el apetito. “Los milagros no existen, con tomar una pastilla solo no vale, aquí entran en juego más factores, el fundamental es un cambio de hábitos, un cambio que debe mantenerse una vez se alcanza el peso deseado”, explica Adrio, quien asegura que “si tras una pérdida tan considerable no mantenemos unos hábitos saludables los kilos vuelven”. Este cambio se centra en hacer dieta, elaborando menús saludables, y combinar esto con la práctica regular de ejercicio.

“Yo cambié mi alimentación y hago ejercicio, me apunté al gimnasio donde realizo trabajos de fuerza y también camino mucho, ahora voy caminando a todas partes, me noto ligera y llena de energía”, explica.



En este camino en el que ha bajado casi 40 kilos se encuentra ya en una fase de mantenimiento, reduciendo ya la cantidad de medicamento que se administra de cara a dejarlo por completo.



La pérdida de peso se realizó de forma muy controlada por parte de su endocrino, quien guió todo el proceso y fue determinando la dosis de medicación necesaria en cada caso para controlar su apetito. También fueron marcando objetivos cortos, uno tras otro a medida que se iban alcanzando. “Empecé con la medicación y a cuidarme a finales de agosto del año pasado y el mes pasado alcancé los 36 kilos perdidos”, explica María, quien afirma que ya se encuentra en fase de mantenimiento, otra etapa no menos importante en el proceso.



En el caso de María su obesidad es cosa del pasado en gran parte gracias a su esfuerzo, su cambio de alimentación y hábitos pero también gracias a la ayuda de uno de esos fármacos (Mounjaro) que han surgido en los últimos tiempos y ayudan a controlar el apetito. “Comes igual, pero no tienes ese hambre de antes, no obstante, yo también pienso que es muy importante el momento en el que te encuentres, ya que para afrontar con éxito el camino de la pérdida de peso, cuando se trata de una pérdida importante, es muy importante estar en un buen momento anímico”, asevera.