Andrés Moya | “Detegasa es una empresa con diseños y productos propios y eso implica la necesidad de innovar constantemente”

Cuando se piensa en el sector naval, al menos en Ferrol, se tiende a proyectar una imagen del ecosistema de Navantia. Y, si bien es cierto que el grupo naval ejerce de motor para todo este segmento económico, también lo es que las empresas que lo componen tienen una proyección mucho más amplia e independiente. Es el caso de Detegasa, firma naronesa de soluciones de ingeniería que fabrica, por ejemplo, diversos equipos para las futuras F-110, pero que también cuenta con contratos internacionales de enorme importancia aunque menos conocidos, como los sistemas de gestión de residuos de las famosas fragatas Type-26 de BAE Systems.

¿Cómo definiría usted la actividad que desarrolla Detegasa?

Pues es una empresa global de ingeniería que fabrica y comercializa soluciones para el sector naval a nivel mundial. Soluciones relacionadas con el tratamiento de residuos, el ciclo del agua y el repostaje de combustible para helicópteros, principalmente.



El año pasado recibieron una ayuda de la Xunta para una oficina de I+D+i ¿Se apuesta lo suficiente por la innovación?

Bueno, en Detegasa somos una empresa con producto propio que se fundó hace 39 años. Tenemos diseños y productos propios y eso implica la necesidad de estar constantemente innovando y desarrollando. Y esto es debido a que los clientes cada vez son más exigentes. Hay una evolución de la normativa a nivel internacional de IMO y también la tecnología mejora y eso hace que nosotros tengamos que estar constantemente desarrollando nuevos equipos y evolucionando los existentes. O sea que la innovación está dentro de nuestro ADN.

¿Cree que el tejido empresarial de Ferrolterra comparte esta apuesta o es más tradicional?

Yo creo que sí, se apuesta por la innovación cada vez más. Otra cosa es la tipología de empresas que tenemos en la comarca de Ferrolterra y en Galicia en particular. Sería bueno que hubiese una tendencia hacia empresas que tengan unas ventajas competitivas específicas y, en particular, tecnología, productos o servicios únicos y singulares que nos permita competir a nivel global. Es decir, hay dos tipos de empresas, de manera muy simplificada, a nivel industrial: las de rosca-chapa, que prestan servicios de mano de obra puramente y las que tenemos una capacidad y un ‘know how’ específico que podemos poner en valor a nivel internacional.

Recientemente recibieron otra subvención del GAIN para desarrollar un sistema innovador de gestión de residuos ¿En qué consiste esta tecnología?

Es una tecnología para el tratamiento de ciertos residuos que se generan a bordo de los buques y la novedad es que es una manera diferente de tratarlos, de gestionarlos a bordo a base de una descomposición molecular debido a la fricción con altas temperaturas y al mismo tiempo deshidratación del propio residuo en un proceso que es medioambientalmente amigable y sostenible. Es una tecnología complementaria a otras que ya tenemos, porque Detegasa es una empresa que tiene una línea completa de gestión de residuos a bordo y este es un producto que es complementario a los que ya tenemos y que nos va a permitir reforzar nuestro liderazgo a nivel internacional en este nicho.

¿Algún otro proyecto innovador que pueda adelantar?

Estamos trabajando muy intensamente en el desarrollo de las tecnologías 4.0. Hace pocos años desarrollamos un gemelo digital que ahora mismo lo tenemos en el showroom del CIS Galicia; un gemelo digital de un equipo hidróforo con una serie de tecnologías 4.0 implementadas. Nosotros seguimos apostando muchísimo por la digitalización y estamos constantemente desarrollando nuevas capacidades y difundiendolas internamente para seguir avanzando en esa línea.

También fueron beneficiarios del programa Talento Sénior de la Xunta ¿Cree que se valora lo suficiente en esta experiencia en Ferrolterra?

Yo creo que sí, que la experiencia se valora y los profesionales que en Ferrolterra son capaces de atesorar una experiencia y una cualificación ahora mismo las empresas se los rifan. Es un segmento de profesionales demandadísimo. Ahora mismo en Ferrolterra hay una carencia muy importante de profesionales cualificados, desde soldadores, caldereros, pintores, ingenieros, técnicos... Es decir, ahora mismo hay una gran falta, una carencia de este tipo de profesionales y los séniors son ahora mismo los más demandados, mucho más que los junior.

Y para ustes ¿Cuál sería la clave para atraer y retener el talento?

Esa es buena pregunta y bastante difícil de responder. Yo creo que el talento se retiene a base de una combinación de variables que los trabajadores, las personas que formamos parte de las empresas, valoramos. Valoramos el salario; valoramos también las características del puesto que ocupamos; las características del sector en el que está la empresa; la proyección profesional; el ambiente de trabajo; el cómo tratamos a las personas que están en la empresa... Y toda esa combinación de cosas y muchas otras que no he comentado, son las que hacen que una persona se sienta cómoda y que quiera continuar formando parte de la empresa y del proyecto. En la comarca de Ferrol hay un factor que distorsiona toda esta cuestión y es el proceso de selección en el que se encuentra Navantia, que está incorporando a cientos de profesionales. Las empresas privadas, digamos, de tamaño medio, estamos en una competencia asimétrica con Navantia porque ofrece algo que nosotros no podemos, que es un puesto de trabajo estable a largo plazo. Aparte de que es una empresa de gran tamaño y que puede ofrecer una carrera profesional internacional y mucho más completa que la que podemos ofrecer a otras empresas de nuestro tamaño. Entonces es difícil retener el talento cuando compites con una empresa con las características de Navantia que ofrece eso que nosotros no podemos ofrecer, ni Detegasa, ni ninguna otra.