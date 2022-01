Las altas médicas ralentizan el aumento de positivos de Covid en el Área Sanitaria de Ferrol

La sexta ola de la pandemia de coronavirus, caracterizada por la presencia de la virulenta variante Ómicron, continúa avanzando en la comarca. A pesar de que, por el momento, no parece cercano el pico de contagios, lo cierto es que los datos de la última jornada –correspondiente al sábado a las seis de la tarde– ofrecidos por el Sergas son mucho más esperanzadores de lo que inicialmente podría parecer.



Así, en el último informe se constatan un total de 4.043 casos activos en el Área Sanitaria de Ferrol, 33 más que la jornada anterior. Este dato es importante, dado que, en las últimas 24 horas, se diagnosticaron 387 nuevos positivos y 354 altas médicas, lo que se traduciría en que la ratio de nuevos infectados y personas curadas comienza a equilibrarse. No obstante, también es necesario señalar el aumento de cinco pacientes en el hospital Arquitecto Marcide, hasta un total de 35 –la UCI continúa igual, con solo tres personas ingresadas–, volviendo a las cifras de inicios del fin de semana.



Por último, en la incidencia acumulada a 14 días destacan el descenso de casos en Cariño y Moeche; mientras que a siete días la bajada en la incidencia se ha dado en los municipios de As Pontes, Pontedeume, Cedeira, Cariño, Monfero y As Somozas.