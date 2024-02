El albergue de Ferrol acogió a más de 1.500 peregrinos en su primer año

El albergue de peregrinos de Ferrol recibió desde su inauguración, el 1 de julio, y hasta final de 2023 a más de 1.500 personas. Fueron, en total, 1.583 pernoctas, según los datos facilitados por la delegación de la Xunta.



En su primer mes la afluencia fue moderada, con 162 caminantes, empezando poco a poco a conocerse entre las personas que elegían Ferrol para emprender la ruta a Santiago de Compostela. En agosto se registraron 536 pernoctas y en septiembre, 511. A partir de ahí las cifras bajan, con 253 huéspedes en octubre, 63 en noviembre y 58 en diciembre.



El nuevo albergue del Camiño Inglés se ubica en la Casa do Mar, que la Xunta remodeló con una inversión de cerca de 500.000 euros. Tiene 60 plazas, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad. Para utilizarlo, durante una noche como máximo salvo causa de fuerza mayor, es necesario presentar la credencial de peregrino y la identificación. El horario es de una de la tarde a diez de la noche y el coste, de ocho euros.



En la planta inferior tiene el acceso a través de una pasarela, la sala común y la oficina, mientras que en la superior se distribuyen dormitorios y aseos.



Esta instalación en el kilómetro cero de la ruta desde Ferrol permite dormir a los caminantes antes de emprender el viaje. No es una parada imprescindible pero sí un recurso útil que además busca que los visitantes empleen su tiempo en conocer la ciudad. Se compagina con otras opciones, como los alberges privados, hostales u otros establecimientos hoteleros. Por eso las cifras de pernoctas no coinciden exactamente con las de peregrinos, que son mucho mayores. De hecho, en julio de 2023 fueron 3.578 las personas que salieron de Ferrol y sellaron su credencial tras hacer el Camiño Inglés en la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, frente a 162 que durmieron en la Casa do Mar. En agosto fueron 4.418 personas y en septiembre, 3.695.



Los primeros, unos florentinos



Los encargados de estrenar el albergue, el 1 de julio, fueron una pareja de italianos residentes en Florencia, Francesca y Mattia, que se encontraron por sorpresa con la posibilidad de pernoctar en la nueva instalación.



El buen estado de un espacio de estreno y las vistas sobre la ensenada de A Malata son algunos de los puntos fuertes que destacaban entonces de este primer lugar de refugio para los peregrinos del siglo XXI.

un comienzo de año que continúa con el crecimiento

Las cifras de peregrinos que llegan a Santiago procedentes de Ferrol continúan creciendo este enero respecto a los anteriores. Hasta el momento, y a falta de cerrar las llegadas en los últimos días del mes, se registraron 121 viajeros desde Curuxeiras, cuando el año pasado, en enero, fueron 112, por lo que ya se estaría por encima de esta cifra. 2023 cerró con unos números parejos al 2022, aunque con diez personas por encima (22.952).