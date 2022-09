Feijóo pide a Sánchez bajar del 10% al 4% el IVA de productos básicos como carne, pescado, aceite y agua

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que baje del 10% al 4% el IVA de productos básicos de la cesta de la compra, como carne, pescado, aceite, agua, pasta seca o conservas, algo que, a su juicio, es lo "razonable" en este momento para hacer frente a la subida de la inflación.

En su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP, ante los 'barones' territoriales de su partido y más cargos de la formación, Feijó ha censurado que el PSOE haya votado en contra de la propuesta del PP de bajar el IRPF a las rentas medias y bajas de menos de 40.000 euros.

El jefe de la oposición ha recalcado que si el Gobierno persiste en esa bajada del IRPF, "al menos" que acepte la propuesta del PP de rebajar el IVA de los productos de alimentación del 10 al 4%, una rebaja que supone "dejar de ingresar unos 970 millones de euros" que se cubrirían con la "recaudación extra" que está recabando con el IVA.

Feijóo ha subrayado que es una propuesta "estudiada y solvente" que ha sido objeto de reflexión y análisis y que no carga el "coste de la crisis ni a las familias ni a los pequeños productores ni vendedores. "Me cuesta encajar que el PSOE nos dé elecciones de defender a las clases más humildes cuando ha votando que 'no' a rebajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros", ha proclamado.