El rugby local opta a un póker autonómico

Los diferentes integrantes del Rugby Ferrol y del Fendetestas pontés permiten a la comarca soñar con la posibilidad de conseguir un póker de Copas Galicia.



Los locales se presentan este sábado en Vilagarcía para disputar las finales de las categorías M14 mixto, M16 mixto, M18 mixto y sénior masculino con la esperanza de conseguir algún título autonómico. En el caso del Rugby Ferrol, que formará con jugadores del Zalaeta Arteixo, competirán en la categoría más pequeña y en la más alta.

Los sub 14 se enfrentarán a Os Ingleses y al Muralla –que contará con los jugadores del Fendetestas Roque y Xandre–. Mientras que los sénior se medirán al Vigo Rugby y al Pontevedra. Por otro lado, los integrantes del club pontés Mariño, Fernán y Carlos (sub 18) y Anxo y Diego (sub 16) competirán con el Muralla por la Copa.