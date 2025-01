No dudarás del Baxi Ferrol

No se puede dudar del Baxi Ferrol ni de su espíritu indomable. Cuando más complicado lo tenía, el conjunto de Lino López sacó su carácter ganador para conseguir pasar a cuartos de final tras empatar en Hungría contra el DVTK (60-60) y hacer buena su ventaja de A Malata.



Nadie dijo que fuera a ser fácil estar entre los ocho mejores equipos. Es en este tipo de partidos en los que se ve la templanza de las jugadoras. Con todo, ni húngaras ni ferrolanas parecieron estar tranquilas. Ambos equipos empezaron muy acelerados. Demasiado. Eso llevó a lanzamientos malos que el aro se cansó de escupir una y otra vez (2-2).



No fue hasta el ecuador del primer cuarto que el luminoso se volvería a mover. Fue a través de una bonita jugada de Kaila Charles, que tuvo su réplica en la otra canasta por medio de Alba Sánchez-Ramos. Sin embargo, estas dos acciones positivas tardaron en tener efecto sobre la pista. Tanto el Baxi como el DVTK seguían negados de cara al aro. El marcador era muy bajo para lo que reflejaba el volumen de tiros (7-4).

Fue en este momento, en el que dos chispazos de genia de Àngela Mataix, primero anotando y luego asistiendo a Julie Pospíšilová lograron la primera ventaja del encuentro para el cuadro dirigido por Lino López (7-8).



Ante esta situación, Peter Volgyi paró el partido. No quiso volver a experimentar la avalancha de A Malata. Al contrario que allí, en su feudo si que funcionó ya que se marchó al final del acto comandando por un solo punto (11-10). Eso sí, los porcentajes de tiro no fueron lo mejor (33,3% en tiros de campo para el DVTK y 30,8% para el Uni).



El segundo cuarto comenzó con otra dinámica. O eso pareció después de tres canastas seguidas (13-14). Este marcador era perfecto para el Baxi ya que aumentaba, en un punto, su ventaja en el global de la eliminatoria –ganó 78-73 en A Malata–. Con todo, un par de malas acciones defensivas, fruto del cansancio acumulado, cambiaron por completo el partido. El DVTK, impulsado por una inspirada Ana Tadic, logró ponerse seis arriba (22-16) tras un parcial de 8-2.



Lino López, para evitar que eso fuese a más, paró hasta en dos ocasiones el partido. No sirvió de nada. Sus jugadoras seguían negadas en el tiro, mientras que su rival, que no estaba mucho mejor, fue capaz de anotar con algo más de facilidad. Debido a eso, el conjunto ferrolano se marchó al descanso con una desventaja de once puntos en el partido (27-16) y de seis en el global. No era una distancia insalvable, pero tenía que recuperar su mejor versión si quería pasar de ronda.

Nunca dudes

Pero esta no llegó. Al menos al inicio del tercer acto. Con dos balones perdidos y dos oportunidades claras falladas, la brecha con el cuadro húngaro se amplió a 21 tantos gracias al recuperado acierto desde el triple. Lino, desesperado, paró el encuentro una tercera vez. Quería que sus jugadoras no pensasen en el marcador y se centrase en el partido. Esta vez, le hicieron caso.



Lideradas por la recuperada Moira Joiner, el Baxi Ferrol logró encadenar su mejor racha del partido. Con dos lanzamientos desde el arco y una canasta, las ferrolanas recortaron su desventaja hasta los trece puntos (39-26).



El técnico rival cortó el problema de raíz. Primero con un tiempo muerto y luego introduciendo a Tadic. Con ella en pista, volvió el domino húngaro. Ninguna jugadora del Baxi fue capaz de parar a la alero rival. Ni Pospíšilová, ni Gala Mestres ni Jori Davis. Esa situación la aprovecharon sus compañeras para prácticamente finiquitar el partido y la eliminatoria (47-29).

A cuartos



Eso es lo que se diría si fuese cualquier otro equipo, pero no el Baxi Ferrol. El equipo de Lino se olvidó del marcador por completo y empezó a hacer lo que mejor se le da: defender intensamente y aprovechar sus oportunidades en ataque.

Con este espíritu renovado, Gala Mestres quiso dar un paso adelante y vaya si lo hizo. La ‘7’ del Uni comenzó a meterlas de todos los colores. Sobre la bocina, desde medio campo o con una rival encima. Nadie podía detener su racha (59-53).



Pero ella no estaba sola, ya que Mataix y Carlota Menéndez también se unieron a la fiesta ofensiva. Además, en defensa, Noa Morro y Julie no dejaron respirar. Asfixiaron a todo el DVTK. Ni siquiera Charles o Tadic fueron inmunes, ya que fallaron dos tiros claves (60-58).

El Baxi, tranquilo, sacó dos personales que fueron tiros libres. Los primeros los metió Menéndez, pero los segundos los falló Pospíšilová. Sin embargo, no importó porque el cuadro de Lino empató el partido (60-60) y logró meterse en los cuartos de final de la Eurocup.