Mestres, Pospíšilová y Morro: Las reinas magas del Baxi Ferrol

Emoción, nervios y expectación. Esos son algunos de los sentimientos que no sólo está experimentando la afición, sino las jugadoras del Baxi Ferrol respecto al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Eurocup ante el Dinamo Sassari (mañana a las 20.00 horas). Todos quieren que llegue el gran día para disfrutar de una auténtica fiesta del baloncesto en una A Malata que previsiblemente estará llena hasta la bandera. De hecho, a dos días del partido, apenas quedan 340 entradas por venderse.



Aunque no se despachen todos los boletos, el Uni habrá batido su récord de espectadores en un partido, superando los 2.700 que acudieron a los playoffs del año pasado. Es más, con los números que se están barajando, se llegarían a registros de cuando el OAR asombraba a España.



Aprovechando esta fecha tan especial, tres de las jugadoras más destacadas del Baxi, Gala Mestres, Julie Pospíšilová y Noa Morro, quisieron expresar sus opiniones acerca del partido de este jueves.



“Estamos muy emocionadas por jugar contra el Dinamo Sassari. Ya sabemos qué nos vamos a encontrar y esperamos ser capaces de ganarles. Es algo mágico jugar en la Eurocup y llegar tan lejos con este equipo porque antes nadie nos conocía”, apunta la checa con una sonrisa en su cara. Mientras, Noa indica que “me pone muy contenta poder jugar esta eliminatoria y delante de tanta gente”. Gala, una de las capitanas del equipo, tampoco puede ocultar su ilusión por este partido porque “es un encuentro único y queremos disfrutarlo con la afición”, dice.



Y es que casi ninguna de las implicadas se ha visto en una situación similar, a excepción de la pívot mallorquina, que disputó la Euroliga y se proclamó campeona de Liga con el Valencia. Esas vivencias pueden ser fundamentales para, a pesar de su juventud, volver a ser diferencial como en la ida –anotó 22 puntos, repartió cinco asistencias y capturó seis rebotes en apenas 16 minutos–.

“En Cerdeña no sé qué me pasó”, señala entre risas. “Empecé a meter y dije: vamos a seguir tirando. Es cierto que tenía muy buenas oportunidades porque mis compañeras me la pasaban y me dejaban sola. Estoy muy contenta porque necesitaba ese respiro de sentirme contenta. Fue como decir que aquí estoy yo”, asegura. En esta actuación influyó su conocimiento de la competición europea. “La experiencia que tengo del Valencia en Euroliga creo que me va a ayudar a competir. Además, el Sassari es un equipo totalmente contrario a los de la liga española. Cuando juegas más competiciones, tienes más minutos y consigues más experiencia para seguir creciendo como jugadora”, indicó.



Mientras tanto, Mestres como Pospíšilová no se habían visto en una situación parecida. “Soy consciente de la importancia que tiene el partido y de que muy posiblemente sea la única vez en la vida que vaya a vivir esto. Sabemos lo que nos ha costado llegar hasta aquí. No ha sido un camino fácil. Lo hemos disfrutado, pero todo el mundo sabe que esto va a ser muy especial”, asevera una de las capitanas del equipo.



Quizá por esa emoción y la carga de partidos que llevan, les cueste un poco más descansar, pero con el apoyo de A Malata van a tener esa energía extra. “Ahora mismo estoy durmiendo muy bien, pero antes del partido no estoy tan segura”, dice entre risas Julie, mientras que Gala y Noa apuntan que “estamos descansando poco por tanto viaje, pero tenemos que hacerlo para poder rendir en las mejores condiciones. Además, contamos con el apoyo de nuestra gente, que también nos va a ayudar mucho”.

Sin dudas

De hecho, Morro, ante el casi lleno del pabellón, indica que “impone un poco jugar delante de tanta gente, pero cuando saltas a la pista no te das cuenta porque estás centrada en el juego. Cuando estás en el banquillo, sí que se escucha todo y es algo mágico. Es increíble cómo nos animan. Es un jugador más. Nos da esa energía extra que a veces hace falta”.



En la misma línea, Julie Pospíšilová añade que “ojalá que se consiga vender todo. Será muy bonito que venga tanta gente. Todo el mundo en Ferrol está hablando sobre este gran partido. Hay mucho marketing alrededor de este encuentro, así que espero que todos nos vengan a ver y conseguir que estén felices. Sólo les pido que dén todo lo que tengan. Que griten todo lo que puedan y nosotras les daremos todo lo que tenemos”.



Por último, la capitana, Gala Mestres, asevera que “para mí es un orgullo ver que A Malata se va a llenar. Al llevar dos años aquí, he visto crecer la afición”. De hecho, tiene un mensaje para aquellas personas que todavía están dudando si acudir a este partido tan importante en la historia del club.



"No hay que dudar en venir al partido. Mi familia de Barcelona va a venir aquí porque les he dicho que es un encuentro que quiero que vivan en directo. Lo que vives en el pabellón no es lo que ves por la televisión. Ver a toda la gente animando es algo mágico”, afirma.





De hecho, ninguna de las tres quiere pensar mucho en la clasificación porque todavía hay que jugar, pero tienen claro a quién se quieren enfrentar: al Asvel de Lyon. Pero para eso queda mucho, y tanto Julie como Gala y Noa quieren disfrutar de un día que promete ser inolvidable para ellas.