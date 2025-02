A Malata se prepara para una fiesta

Tanto el Baxi Ferrol como A Malata quieren que este jueves haya una auténtica fiesta del baloncesto. Para lograrlo, el club está trabajando arduamente para conseguirlo. El primer paso está siendo conseguir casi un lleno histórico del pabellón para el encuentro ante el Dinamo Sassari correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Eurocup. El segundo es que el conjunto ferrolano organizará una fanzone para la previa y el postpartido en el que disfrutarán de varias actividades, así lo confirmó el presidente Santiago Rey.

"Primero me gustaría agradecer a la afición por el apoyo. En A Malata caben, más o menos, 3.500 personas y ya hemos vendido más de 3.000 entradas. Apenas quedan 489 asientos libres y la mayoría son en las esquinas. No sabemos si vamos a llenarlo todo, pero ya es todo un éxito tener a esa cantidad de aficionados. Esperemos que se anime más gente y podamos vivir una fiesta", indicó el mandatario.

De hecho, con esta cantidad de boletos vendidos, el Uni logrará su récord de espectadores superando los 2.700 que acudieron en los pasados playoffs contra el Perfumerías Avenida. Sin duda, esto demuestra el grandísimo crecimiento del club.

Para hacer aun más notorio el ambiente, Rey confirmó que gracias a dos de sus patrocinadores, Ópticas Noroeste y J. Rilo, todos los asientes contarán con aplaudidores con los que animar más al equipo. Además, indicó que van a hacer una fanzone para que el jueves se viva una auténtica fiesta del baloncesto.

"Es una iniciativa que habíamos hablado hace tiempo por todo lo que ha hecho el equipo. Si hubiésemos quedado eliminadas habría que celebrarlo igual. Todavía no estamos clasificados porque esto es deporte, todavía no está decidido. Lo importante es que la gente se lo pase bien y vea un buen espectáculo", aseguró.

Para ello, el club montará una carpa de 20x15 metros en el aparcamiento del restaurante Sexto Pino, que está pegado al pabellón. A partir de las 17.30 horas, todos los que acudan podrán disfrutar de música y juegos, además de buena comida con la que coger energías para el encuentro. Una vez que finalice el partido, sobre las 21.45 horas, habrá una actuación musical a cargo de los Malditos Pendejos que se prolongará hasta las 23.30 horas y que servirá para poner el broche final a un día histórico para Ferrol.

Con todo, la cosa no acaba ahí porque cómo indicó Santiago Rey, "el sábado vamos a repetir la fanzone. En esta ocasión, empezará a las 17.00 horas, dos horas ante del partido ante el Valencia, con un concurso de disfraces aprovechando que es carnaval. Cuando termine el encuentro, sobre las 21.00 horas, va a tocar Paadal Rock, que se un grupo de reciente formación, para que la gente pueda celebrar con nosotros esta temporada histórica".

Escenario de clasificación

Asimismo, el presidente del Uni no sólo habló sobre esta celebraciones, sino que también mencionó la actuación del club en caso de que se certifique el pase a las semifinales de la Eurocup. "Si pasamos, hay un escenario en el que nos tenemos que mover con rapidez", comenzó.

"El partido de ida de semis sería el jueves siguiente, es decir, el 6 de marzo en casa. Entonces, en caso de ganar, el viernes, sábado y domingo vamos a hacer venta exclusiva de entradas para los abonados. A partir del lunes, ya podrá comprar el público en general. El viernes será en los tres puntos que tenemos: Niebla, Arauxa y las oficinas de A Malata. El sábado en las mismas zonas. El domingo, tendremos el puesto en Arauxa", indicó.

"Tenemos poco tiempo, solo seis días, para vender. Tampoco lo queremos garantizar porque no tenemos la victoria conseguida, pero el jueves daríamos precios", finalizó acerca de este tema.

Desembolso económico

El Baxi Ferrol está realizando un gran esfuerzo económico para poder competir en Europa, ya que no imaginaban el buen rendimiento del equipo en una competición muy dura.

"Tras hablar con equipos como el IDK, que estaba en una situación parecida a nosotros de poder pasar una eliminatoria, nos dijeron que con 70.000 euros podría bastar. Por si acaso, nosotros presupuestamos 120.000 euros para cubrir esos gastos y por si nos planteábamos fichar a una jugadora más, que en este caso fue Jori Davis", indicó.

Con todo, el equipo fue pasando rondas y eso fue incrementando los gastos. "Ahora mismo, llevamos gastado unos 138.000 euros. Con la taquilla de encuentro, vamos a sufragar esta eliminatoria. Entonces, si pasamos en semis, esperemos sufragarla también con la taquilla. Además, debido a nuestros posibles rivales, Asvel de Lyon o Spar Girona, creemos que va a ser un poco más barata", indicó.

Y es que una eliminatoria de Eurocup cuesta en torno a 17.000/18.000 euros. "Cada eliminatoria hay que contar con 2.000 euros de hotel del equipo contrario, unos 1.800 euros en buses para ir a buscar al equipo contrario, los taxis de los árbitros que hay que ir a buscarlos al aeropuerto. También hay que pagar sus vuelos que son aproximandamtne unos 5.000 euros. A mayores, pagarles a ellos que estas rondas ya cobran 500 euros. Por último, hay que sumarle el gasto en nuestros vuelos. Igual estamos entre 17/18.000 euros cada eliminatoria", aseguró Santiago Rey.

Por este motivo, a parte de los convenios que tiene firmados con la Xunta de Galicia, el Concello de Ferrol y la Deputación, tuvieron varias reuniones para ver si podían aumentar su aportación. "El alcalde de la ciudad, desde el primer momento, se puso al frente de negociaciones y nos echó una mano con la Xunta de Galicia. Entró Turismo de la Xunta y el Concello con un incremento de la subvención. El único que no aumentó fue la Deputación porque nos dijeron que no podían", se lamenta. Además, también destacó que algunos de sus patrocinadores, que no quieren salir, aportaron más cantidad para seguir cumpliendo este sueño.

Al final, todo ese esfuerzo tiene su recompensa porque "en los bares y en la calle ahora se habla del Baxi y ha sido una temporada, pase lo que pase, brillante", señalaba Santi Rey.

Por último, el presidente marca un nuevo objetivo al equipo y es "tratar de ganar cuatro o cinco para meternos en play off y jugar Europa porque la experiencia es maravillosa y te aporta visibilidad y en Ferrol nos ha dado ese tirón", finalizó.