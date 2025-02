El Baxi Ferrol le echa Morro

Se acaban las palabras para describir las gestas del Baxi Ferrol. En esta ocasión, el conjunto de Lino López avasalló a un Dinamo Sassari muy inspirado desde el triple, pero que no contó con el factor Noa Morro que dinamitó el partido en el último cuarto (76-95).



Aunque ambos equipos estaban en los cuartos de final de la Eurocup, con la presión que eso conlleva, ninguno se dejó llevar por ella. Ambas escuadras mostraron su personalidad desde el inicio. Intercambiaron golpes desde los primeros minutos, pero unos con más fuerza que otros.



Mientras que el Uni lo hizo primero con un triple, luego fue el conjunto italiano quien respondió con dos canasta seguidas desde la media y larga distancia (6-3). Eso no sabía en ese momento, pero fue la línea de toda la primera mitad.



Las ferrolanas, algo más "fallonas" de lo habitual –especialmente desde el triple–, trataron de cerrar la zona ante la presencia de Umo Diallo. La española es un auténtico portento físico y fue una amenaza constante. Con ella, las locales lograron romper un poco el partido y ponerse cinco puntos arriba en el marcador (16-11).



Las de Lino López, demostraron ese espíritu guerrero, recortaron la diferencia a dos justo al final del primer acto (16-14). En el segundo, la inercia positiva de las visitantes continuó y gracias a cinco puntos seguidos de una Claire Melia muy defendida, lograron su primera ventaja desde el 6-7.



Sin embargo, este pequeño arrebato de la irlandesa fue sofocado por la dupla más temida del Sassari: Shaylee Gonzales y Debora Carangelo. Entre la estadounidense y la transalpina metieron a su equipo nuevamente en el partido con dos triples, una faceta en la que estaban especialmente inspiradas (23-23).



Con la igualdad en el marcador, ambos conjuntos volvieron a intercambiar canastas, algo que no le sentó bien al Uni, que a pesar de contar con una acertada Blanca Millán, no pudo seguir el ritmo ni al acierto desde la larga distancia de su rival (36-32).



Lino López paró el partido para pedir calma a sus jugadoras y que buscasen más el juego interior con Noa Morro, ya que tenía ventaja física. Con todo, su idea no funcionó porque Antonello Restivo ajustó en defensa para echar por tierra ese plan.



Debido a ello, al Baxi le costó mucho más anotar y cerró la primera parte perdiendo por cuatro puntos de diferencia (38-34).

Explosión anotadora

Tras el paso por los vestuarios, todo cambió. Àngela Mataix, que hasta entonces estaba algo desaparecida, y Julie Pospíšilová, que era la única referencia en ataque, lideraron la remontada del equipo ferrolano. Anotaron ocho puntos casi seguidos para que recuperar la ventaja en el marcador (40-42). Pero como pasó durante los primeros veinte minutos, un triple y una canasta de dos de Taylor dilapidaron la ventaja visitante (45-42).



Pero Mataix, ajena a esto, siguió a lo suyo. Cada balón que tocaba iba para dentro, algo que agradecieron mucho sus compañeras cuando encajaron otro parcial de 5-0 (54-51).



La base de Onil no parecía bastar para remontar, pero emergió Blanca Millán para devolver la ventaja al bando ferrolano (54-57) casi al final del tercer acto, pero un triple sobre la bocina de Natali puso la igualada (57-57).



Todo quedaba por decidirse en el último cuarto y este comenzó de la misma manera que se despidió el tercero, con un canasta desde el 6,75 metros de Carangelo.



Con todo, no contaron con el factor Noa Morro. No funcionó en la primera parte por los ajustes defensivos del técnico del Sassari, pero ahora estaba desatada. La pívot comenzó a masacrar el aro sin parar. Daba igual que fuese desde la zona que fuera de ella. Cada tiro, cada lanzamiento iba para dentro (67-69). El equipo rival se mantenía en el partido por su acierto exterior. Pero eso ya no bastaba porque el Baxi estaba desmelenado. Si no era Morro quien anotaba, era Gala Mestres o Blanca Millán. Entre las tres pusieron la máxima del partido cuando más importaba, en el último cuarto y en los minutos finales (73-84).



Con esa ventaja en contra, el Dinamo Sassari se vino abajo. No fue capaz de aguantar la presión. Tampoco pudo contar con su fría afición, que trató de intimidar algo al Uni, pero fue inútil. Las ferrolanas no se amilanaron lo más mínimo y dieron la puntilla de la mejor manera posible, con un triple de su capitana general, Àngela Mataix.