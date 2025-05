Carlota Menéndez, segunda baja en el Baxi Ferrol

Continúan llegando las noticias sobre la plantilla del Baxi Ferrol. Si hace unos días se conocía la renovación de Gala Mestres, que se convertirá en la capitana, y la baja de Julie Pospíšilová, ahora llega la marcha de Carlota Menéndez.

La madrileña, que tuvo mucha participación desde el banquilla, deja el conjunto ferrolano después de una temporada mágica en la que logró el subcampeonato en la Eurocup y la clasificación para los playoffs de la Liga Femenina Endesa.

La entidad ferrolana, en un comunicado, agradeció el compromiso de Menéndez. "Moitas grazas por esta tempada, e sorte no futuro", apuntó la entidad ferrolana.

La base, por su parte, indicó en sus redes sociales que fue un honor defender la camiseta del conjunto de la ciudad naval. "Gracias de corazón Uni Ferrol y a su gente. Ha sido un placer compartir esta etapa con vosotros. Me voy con grandes recuerdos, mucho cariño y una ciudad en la que me he sentido como en casa", aseguró una Carlota Menéndez que todavía no desveló su futuro equipo.