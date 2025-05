Julie Pospíšilová no continuará en el Baxi Ferrol

Las buenas noticias que llegaron ayer por la renovación de Gala Mestres con el Baxi Ferrol, hoy se tornan más negativas, ya que el club de la ciudad naval anunció que Julie Pospíšilová, uno de las pilares del equipo, no continuará la próxima temporada.

La internacional checa, que vistió dos campañas los colores del Uni, se marchará en busca de nuevas aventuras y seguir creciendo en el baloncesto profesional. Pospíšilová fue una de las grandes contribuyentes a que el equipo lograse, por segundo año consecutivo, la clasificación a los playoffs de la Liga Femenina Endesa y a ese subcampeonato en la Eurocup.

La alero ya había rechazado ofertas jugosas el año pasado por seguir en el Baxi, pero este año ha decidido separar su camino del club ferrolano. La entidad presidida por Santi Rey publicó un bonito mensaje en el que se despidió de ella.

"Es duro despedirse, pero más lo es cuando lo haces de alguien realmente especial que lo ha dado todo por ti y que ha defendido los colores de este club como si fuera su propia vida. Este adiós esperamos que sea un hasta pronto, sólo podemos darte las gracias y desearte suerte en tu más que seguro brillante futuro deportivo y personal. Gracias Julie PO SPI SI LO VA!", indicó el club en el comunicado en el que se dio a conocer su marcha.

La jugadora, por su parte, también dedicó un bonito mensaje al club que fue su casa durante dos años, así como a sus compañeras y la afición.

"Gracias, Uni Ferrol, a mis compañeras de equipo y a los fans por ser una parte tan especial de mi viaje. He decidido buscar una nueva oportunidad y por lo tanto no volveré la próxima temporada", comenzó.



"Estoy increíblemente agradecida por todos los recuerdos que he hecho en los últimas dos temporadas. Desde jugar la Copa de la Reina y los playoffs en mi año de novata, hasta llegar a jugar la final de la Eurocup esta campaña", siguió.



"Sobre todo, aprecio a mis increíbles compañeras de equipo, que estuvieron a mi lado e hicieron que mi tiempo en Baxi Ferrol fuera realmente inolvidable. Gracias a su apoyo, no podría haber pedido una mejor introducción al baloncesto profesional. Realmente fue una historia de Cenicienta. ¡Con toda mi gratitud, gracias!", finalizó Julie Pospíšilová.