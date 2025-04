Gala Mestres, la primera piedra del nuevo Baxi Ferrol: "Está siendo mágico y no me quiero bajar de este tren ahora"

Comienza el nuevo proyecto del Baxi Ferrol y lo hará con una vieja conocida. Gala Mestres continuará vistiendo la camiseta del conjunto de A Malata por tercera temporada consecutiva y se convertirá en la capitana del equipo.

"Hay que agradecerle a Gala que haya antepuesto nuestro proyecto a ofertas de mucho más dinero y haya decidido quedarse en Ferrol por tercera temporada. Quiero agradecérselo en nombre de todos, tanto de la masa social, del club, del proyecto y esperamos que podamos hacer tanto con ella como con el resto de jugadoras un proyecto igual de ilusionante que esta temporada y podamos conseguir los mismos éxitos deportivos", apuntó el presidente Santi Rey en el momento de anunciar la renovación de una jugadora que es un pilar para el Uni.

A continuación, tomó la palabra la protagonista que se mostró muy contenta por haber tomado esa decisión y poder seguir otro año más en Ferrol. "Primero, tengo que dar las gracias al club por volver a confiar en mí y a todos patrocinadores y toda la gente que nos apoya", comenzó.

"Para mí es un orgullo. Llevo dos años muy buenos, disfrutando muchísimo tanto dentro de la pista como fuera. La verdad que no creo que pueda haber otro sitio mejor para mí que no sea Ferrol. Estoy muy contenta de renovar otro año más y poder seguir con todo lo que estamos consiguiendo. Está siendo mágico y no me quiero bajar de este tren ahora. Espero poder seguir haciendo disfrutar a la gente", indicó la que será la nueva capitana del equipo.

Respecto a los motivos para seguir, la catalana señaló que se sintió "muy bien aquí. La verdad es que el primer año siempre cuesta un poco acostumbrarte a todo porque todo es nuevo, tanto la gente como la ciudad. El segundo año, como jugadora, ya te sientes mejor", dijo.

"La gente ya te conoce y te reconoce. Este año, con todo lo que hemos conseguido deportivamente, hacer ver todo lo que hemos conseguido y la plaza de Europa suma puntos. Más que nada es el haberme sentido arropada y apoyada en todo momento. También sentirme bien jugando, celebrando después y estar bien con el staff. Eso nunca sabes donde lo vas a encontrar. Una vez que lo he podido tener y disfrutar yo quiero seguir estando aquí. Es un placer como jugadora sentirte tan cómoda", apuntó Gala Mestres.

En cuanto al momento de tomar la decisión de continuar, la catalana aseguró que ya sabía que quería seguir al acabar la liga regular. "En ese momento ya había tomado la decisión. En el fondo es lo que quería. Ni siquiera necesitaba tomarme más tiempo para escuchar más ofertas. Ya he dicho que lo conseguido este año ha sido un empujón para seguir creciendo aquí y hacer crecer el club. Si podemos hacerlo juntos, pues mucho mejor. No me costó decidirme este año", señaló.

Santi Rey también comentó que el club está trabajando mucho para renovar a las máximas jugadoras posibles y está trabajando para incorporar a nuevas caras. En este sentido, Lino López tiene un papel fundamental, ya que también ayudó a que Gala siguiese en el equipo. "Ya lo vivimos el año pasado que se fueron muchas jugadoras, pero yo confío en Lino. En estos dos años me ha demostrado que es capaz de muchísimo y de fichar a un buen grupo de gente. Da un poco de vértigo y de pena tener que despedirse de gente, pero sé que Lino va a ser capaz de montar un buen grupo. El hecho de jugar en Europa, de haber quedado dentro de los ocho primeros y estar consiguiendo lo que estamos consiguiendo le va a facilitar las cosas. No me da miedo. Tengo muchas ganas de saber quien va a venir nuevo y quien se va a quedar", aseguró.

Por último, Gala Mestres lanzó un mensaje para que la gente fiche por el Uni. "El Baxi es un club muy familiar, muy humano. La verdad es que te sientes muy arropado por toda la gente. Es lo que más he valorado. Después, hay muy pocos entrenadores como Lino. Nos ha llevado a algo increíble. También hemos visto que hace crecer a todas las jugadoras individualmente. Para todo tipo de jugadoras, el Baxi es un club donde quieres estar y quieres jugar. Nunca sabes por donde te vamos a sorprender y yo creo que esto es la magia y lo bonito de este club", finalizó.