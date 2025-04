El Baxi Ferrol examina la racha del Estudiantes

El Baxi Ferrol afronta la primera de las tres oportunidades que tiene para clasificarse matemáticamente a los playoffs de la Liga Femenina Endesa. El conjunto ferrolano necesita una victoria para conseguirlay la buscará ante un Movistar Estudiantes, que presenta sus mismos registros (20.00 horas, en el Polideportivo Antonio Magariños).



El triunfo logrado en el derbi ante el Celta (72-65) y la derrota del Gernika ante el Casademont Zaragoza (71-64) propiciaron esta situación casi ideal para un Uni, que depende de sí mismo. Sin duda, la clasificación para luchar por el título sería el broche de oro perfecto para una temporada mágica. Con todo, no lo tendrá nada fácil. No sólo por el rival que tiene enfrente, sino por la carga de partidos que se empieza a notar. Para este importante choque, Lino López no podrá contar con Gala Mestres, que se hizo un esguince el pasado sábado, ni con Carlota Menéndez, que todavía se está recuperando de unas molestias físicas.



El resto de la plantilla, aunque también hay alguna tocada, estará a disposición del técnico ferrolano que quiere conseguir la victoria ante un rival que presenta sus mismos números en la clasificación y que llega inmerso en una racha de cuatro triunfos seguidos, dos de ellos de mérito como fueron ante el Jairis –quinto clasificado y campeón de la Copa de la Reina– y Valencia Basket –segundo–.



Con todo, ante el Baxi, en el encuentro de ida, mordieron el polvo, pero el conjunto colegial cambió mucho desde entonces. Se marchó su entrenador David Gallego y llegó Nacho Martínez. Con este último, la plantilla dio un salto de calidad y por eso estar en playoffs.



Entre las jugadoras más destacadas están la base Juana Camilión, que el verano pasado se proclamó subcampeona olímpica de 3x3, Ángela Salvadores y Frieda Buhner. Este trío son las referencias ofensivas del Estuandiantes. En concreto, Salvadores es la cuarta máxima anotadora de la liga (14,41 puntos por patido) y la novena mejor pasadora (3,78 asistencias). Mientras que Camilión (9 tantos; 2,4 pases y 3,7 rebotes) y Buhner (10; 0,8 y 4,1) no presentan unos números muy distintos. Por este motivo, el Uni deberá volver a mostrar esa fortaleza defensiva para detener a un equipo muy vertical y con muchos puntos.