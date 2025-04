González Formoso al Baxi Ferrol: "Para nós sodes sempre campioas, grazas por recuperar a ilusión polo baloncesto en Ferrol”

El Baxi Ferrol continúa recibiendo halagos allá por donde va. En esta ocasión, la Diputación de A Coruña, encabezada por Valentín González Formoso, le rindió un homenaje por el subcampeonato logrado en la Eurocup el pasado miércoles.

El acto, que se celebró en el salón de plenos, estuvieron representantes de los distintos grupos políticos de la corporación, así como el diputado de Deportes, Antonio Leira, y el propio presidente. Precisamente, este último reconoció el mérito del equipo y su trayectoria en esta temporada.

“O logro do Baxi Ferrol non é só un éxito deportivo, senón un auténtico fito que xa forma parte da historia do baloncesto galego”, indicó el mandatario, a la vez que indicó que el subcampeonato "é froito do talento, do esforzo constante, do traballo en equipo e dunha ilusión que nos contaxiastes a todas e todos”.

"Para nós sodes sempre campioas. Grazas por recuperar a ilusión polo baloncesto en Ferrol e por levar o nome da cidade ao máis alto do deporte europeo", destacó Formoso en un acto al que asistieron todas las jugadoras del Uni, el cuerpo técnico y la directiva.

Respecto, al papel que está ejerciendo el conjunto ferrolano en las nuevas generaciones, el presidente de la Deputación afirmó que "sodes un exemplo para moitas nenas e nenos que soñan con xogar, con competir, con crecer no deporte", a la vez que reafirmó el compromiso del organismo con el club: “Apoiar o Baxi Ferrol non é só apoiar un equipo: é apostar por un proxecto que transforma, que educa, que fai cidade e que fai país”.

Almudena Marcos, la vicepresidenta del Uni, agradeció la recepción y el apoyo constante al Baxi de la Deputación “a onde regresamos despois de dous anos, porque aquí celebramos tamén o retorno do Baxi á Liga Feminina Endesa. Naquel momento non podiamos nin imaxinar o que nos depararían estes meses, é moito máis do que podíamos soñar”, apuntó.

“Estamos asimilando as emocións e sentimentos vividos estas semanas”, afirmó Marcos, que agradeció el apoyo “da mellor afición do mundo” y de empresas e instituciones que "nos acompañaron neste camiño, en particular a Deputación polo seu compromiso co baloncesto feminino e, en particular, co noso club. Por iso queremos pedirlles que sigan soñando con nós”, concluyó.