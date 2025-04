La historia y el dinero derrotaron al Baxi Ferrol (84-70)

No pudo ser. El Baxi Ferrol se queda a las puertas de llevarse el título de la Eurocup tras caer en Francia contra un ESBVA que tuvo mucho más acierto que su rival (84-70).



Desde el inicio del partido ya se sabía que iba ser complicado porque no empezaron de la mejor forma posible. Aunque las ferrolanas comenzaron con mucha intensidad y voluntad, no fueron capaces de encestar. Dio igual que fuera desde el 6,75 como debajo de tablero, el balón no quería entrar. Mientras, el conjunto local las metía de todos los colores, especialmente una Shavonte Zellous, que cargó con el peso de su equipo (7-0).



Tras casi tres minutos sin anotar, apareció Moira Joiner para reducir la diferencia con un triple. Sin embargo, la ‘1’ del ESVBA le dio réplica y por partida doble, lo que obligó a Lino López a parar el encuentro para tratar de calmar a sus jugadoras (13-3).



Este toque de atención funcionó porque nada más salir, Blanca Millán y Joiner clavaron dos dagas desde el arco para apretar un choque en el que estaba primando el acierto francés (13-9). Si al inicio era Zellous quien cargó el peso del ESVBA, a mediados del cuarto fue Marie-Paule Foppossi, la que se encargó de volver a ampliar la renta hasta los siete de diferencia (21-14). Por suerte, el Uni apretó para cerrar el cuarto (23-18).



Pero esa nueva reacción se vio cortada con el cambio de acto, porque las galas rápidamente se volvieron a escapar en el marcador, lo que provocó que Lino López gastase su segundo tiempo muerto (29-20). Pero esto no funcionó como ocurrió antes, porque su equipo no estaba. No le salía nada de lo que planeaban, mientras que a sus rivales les sonría la suerte. Ya no sólo en forma de canastas, sino en decisiones arbitrales y en errores no forzados (36-26).



Pero fiel a su espíritu indomable, el Baxi Ferrol trató de volver al partido con Àngela Mataix y Noa Morro, pero sus intentos fueron en vano porque se encargaron de que así fuera Foppossi y Zellous, cerrando el segundo cuarto con un triple sobre la bocina para delirio local y decepción de los 200 ferrolanos presentes en el Palacium (42-30).

Demasiado castigo

Tras el paso por los vestuarios, el Uni pareció recuperar parte de su esencia: defender bien y correr. Aquí, las que más cómodas se sintieron fueron Gala Mestres y Julie Pospíšilová, que encadenaron varias acciones positivas seguidas. Pero, nuevamente, el ESVBA cortó las alas por medio de lanzamientos exteriores y un juego mucho más físico al que las ferrolanas no fueron capaces de igualar (51-35).



Lo intentaron Claire Melia y Moira Joiner, dos de las jugadoras más físicas del equipo, pero ni con esas. De nada sirvieron sus esfuerzos porque cada canasta que sumaban, el ESVBA replicaba inmediatamente por medio de Carla Leite, de Kadiatou Sissoko o de Foppossi. Este trío se encargó de frustrar cualquier posible intento de remontada como se demostró al final del cuarto con el +16 para las francesas (66-50).

En el inicio del último acto, la inercia se mantuvo igual que en los tres anteriores. Un inicio demoledor que volvió a obligar al técnico del Uni a parar un partido que se les escapaba de las manos para su desesperación (71-52). Eso sí, su gente, su afición, no dejaba de animar porque aún creía. Estaba muy complicado, casi imposible, pero seguían al pie del cañón. Eso levantó el espíritu y con él en lo más alto llegaron los mejores minutos del Uni, ya que abrió un parcial de 6-0, que no le gustó nada a Maxime Bezin que solicitó un tiempo muerto para abroncar a sus pupilas. Su castigo tuvo su efecto porque cortaron esa dinámica como más duele, con una bandeja y un triple sobre el final de la posesión (76-60).



Esto parecía que era la sentencia, pero el Baxi no había dicho su última palabra y logró ponerse a once después de mucho tiempo (80-69), pero justo se lesionó Pospíšilová y el ESBVA lo aprovechó para poner la puntilla y llevarse el título (84-70). Un duro golpe para las ferrolanas, pero lo que han conseguido esta temporada es digno de admirar y así se lo hizo saber su afición al terminar el encuentro. ¡Opa Baxi!