El Baloncesto Narón se aleja de la permanencia con otra derrota

Solo una carambola evitará que el Baloncesto Narón finalice en la última plaza del grupo y, por lo tanto, consume su descenso a Segunda División autonómica.



El equipo de David Coira afrontaba una final ante el Macrocopia Celtas (63-88), pues, tras haberse jugado las dos primeras jornadas de la fase por la permanencia, era el único conjunto del cuadro que no había logrado una victoria.



Sin embargo, ante el Macrocopia Celtas de Foz en ningún momento el conjunto naronés dio la sensación de poder disputarle el encuentro a los focenses, que pronto se vieron con más de diez puntos de renta (2-13). Reaccionaron los locales con un 7-0 de parcial, pero dos acciones del pívot Vásquez volvieron a darle a los visitantes cierta ventaja. Con todo, el Narón llegó con vida al descanso (27-39), pese a que las sensaciones no eran buenas.



El equipo de Coira no pudo bajar de la barrera de los diez puntos en ningún momento del tercer parcial (46-61). El 8-3 del arranque hizo albergar esperanzas a la afición local, pero el tiempo muerto solicitado por el técnico del Macrocopia surtió efecto y con un 0-7 volvió a alejar a un Narón que ya no tuvo fuerzas para mucho más y al que la salvación se le pone muy cuesta arriba.

El BBCA, a punto de ganar

El Costa Ártabra, por su parte, perdió la oportunidad de encarrilar su clasificación para la final A-6 tras caer (71-70) ante el Obradoiro USC con un mal tercer cuarto (21-1).



El equipo de Carlos Vázquez, tras un inicio muy acertado en el tiro exterior por parte de los compostelanos, fue mejor que su rival durante 30 de los 40 minutos de partido: igualó la intensidad defensiva del equipo local y sacó partido de su superioridad interior, con Brais Romero y Álex Gómez completando unos buenos minutos. Al descanso, los ferrolanos ganaban por 36-43.



Pero en la reanudación el panorama cambió por completo. El Obradoiro salió a morder y se aprovechó de la permisividad arbitral en el contacto para arrollar al BBCA, que, además, no estuvo nada acertado.

Sin embargo, los de Vázquez no arrojaron la toalla a pesar de llegar 57-44 al último cuarto: volvieron a mostrar una gran actitud defensiva y mejoraron los porcentajes de acierto hasta igualar el choque y con un triple de Marcos Fernández se pusieron por delante (69-70). Los anfitriones anotaron después y, a falta de dos segundos, los visitantes tuvieron el tiro ganador, pero no entró.

Cal y arena en Primera femenina

Desde la defensa ganó el Baxi de Patri Cabrera su primer partido de la segunda fase (69-57). Las ferrolanas recibían al Porriño con el objetivo de resarcirse de la derrota de la jornada inicial ante el Universitario Campus Ourense y, así, desde el primer momento se mostraron más entonadas que su rival. Con todo, el conjunto pontevedrés fue capaz de recortar la desventaja al descanso hasta los tres puntos (35-32). El partido se rompió en el tercer periodo, en el que el equipo ferrolano volvió a anular los focos ofensivos del Porriño al tiempo que mostraban una alta efectividad (24-12 en este parcial). Aunque bajó un poco el nivel en el periodo definitivo, en parte ante el empuje visitante, la victoria no peligró en ningún momento.

El Galogrín se llevó el triunfo en el que se dilucidaba el liderato con el Costa Ártabra en un choque igualado (56-53) que se acabó decantando del lado compostelano. Las locales estuvieron más entonadas en el inicio, en el que le endosaron al conjunto de Esther Muñiz un 9-0 de parcial. Los cambios le dieron otro aire al equipo ferrolano, aunque no estuvo lo suficientemente cómodo para acercarse en el marcador. Dos triples del Galogrín antes del descanso ampliaron la diferencia (37-22). El tercer parcial fue de dominio total del BBCA, que, con una canasta de Sara Freire, igualó (40-40) el choque. El partido se puso entonces favorable a los intereses ferrolanos, pero una serie de errores impidieron que pudiesen ponerse por delante y subir hasta el primer puesto del grupo.