El sindicato de directores de Hollywood ratifica su nuevo convenio y evita la huelga

El sindicato de directores de Hollywood dio este viernes su aprobación final al nuevo convenio colectivo firmado con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), evitando una huelga que se hubiera producido mientras el sindicato de guionistas mantiene sus paros.



El nuevo convenio tendrá una duración de 3 años y fue aprobado por un 87 % de los miembros del "Director's Guild of America" (DGA), recoge la cadena CNN.



"Nuestro nuevo convenio asegura ganancias en salarios, residuales del 'streaming', seguridad, diversidad y derechos creativos", dijo la presidenta del sindicato, Lesli Linka Glatter.



El texto incluye aumentos de salario del 5 %, 4 % y 3,5 %, respectivamente, para cada año en vigor. También afirma que no podrá sustituir las tareas que realizan los directores con inteligencia artificial (IA), y prohíbe la munición real en los estudios de grabación.



Además, y por primera vez, el acuerdo incluye pagos por los conocidos como residuales -el dinero que reciben los miembros de un equipo de trabajo cada vez que se retransmiten sus proyectos- de las plataformas de "streaming", calculados en base al número de suscriptores internacionales.



Muchas de estas cuestiones son también puntos clave de las reivindicaciones de los guionistas y del principal sindicato de actores de cine y televisión, SAG-AFTRA, que a comienzos de mes acordó ir a la huelga si no alcanza un nuevo convenio colectivo antes del próximo viernes.



Sin embargo, entre las demandas de los guionistas se incluyen también aspectos como el número mínimo de escritores que debe haber contratados mientras se desarrolla un proyecto, uno de los principales puntos de fricción con los estudios.



La huelga de guionistas ya está dejando sentir sus efectos sobre la industria y se ha tenido que pausar la producción de series como "Stranger Things", "Cobra Kai" o "The Last of Us".