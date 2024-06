La Xunta trabaja para adquirir cerca de 120 hectáreas de fincas en las Fragas do Eume

La titular de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez, afirmó este miércoles en la Cámara gallega que el gobierno autonómico trabaja en la adquisición de varios lotes de fincas en el Parque Natural das Fragas do Eume, que suman en total unas 120 hectáreas. Lo hizo en respuesta a una pregunta presentada por el grupo parlamentario del PSdG.



Así pues, la responsable del ejecutivo detalló que ya tienen localizadas unas 400 parcelas dentro del espacio protegido, estando en “avanzado estado de tramitación” una serie de fincas que suman cerca de 60 hectáreas –a las que se añaden otras 60 “en traballos previos”–.



La Xunta cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros para la adquisición de parcelas en el parque y tiene asignados 8,5 para los 10 años de vigencia del Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX). Tras esta incorporación de terrenos a la titularidad pública, desde la Consellería explican que se restaurarán dichas parcelas, eliminando especies alóctonas “apostando pola continuidade das masas frondosas autóctonas existentes”.

El objetivo es, indicó Vázquez, aumentar la superficie de titularidad pública especialmente en aquellas zonas que impliquen una mayor continuidad del ecosistema de fraga atlántica. “O obxectivo final é seguir conservando as Fragas do Eume como o que son, un auténtico tesouro natural único no mundo”, aseveró la conselleira, que agradeció el intenso labor de los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural en la selección de las parcelas a adquirir.

Compensaciones

Por su parte, el diputado socialista Julio Abalde remarcó en su intervención la necesidad de que la Xunta consensúe con los propietarios unas compensaciones “xustas” por la venta de sus tierras, acordando una valoración “máis alá dos entre 3.000 e 7.000 euros por hectárea que está a ofrecer para adquirir 125 hectáreas dun parque que ten unha superficie de 3.000”.

Julio Abalde en su intervención I Cedida



Los socialistas ponen el foco en que en la actualidad el 90% de la superficie de este entorno protegido está en manos de pequeños propietarios, “que non rexeitan a declaración de Parque Natural, pero que entenden que teñen dereito a compensacións e indemnizacións xustas”; una postura que remarcan en cada una de sus protestas desde hace años.