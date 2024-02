La Xunta sigue sin dar salida a las parcelas de cuatro polígonos industriales de Ferrolterra

Desde hace años, la Xunta, durante los meses de enero y febrero, abre una convocatoria de suelo industrial con precio bonificado para buena parte de los polígonos industriales de Galicia y el presente 2024 no ha sido una excepción. Hace escasos días, la administración autonómica anunciaba que, para este ejercicio, pondría a disposición de las compañías cerca de un millón de metros cuadrados, distribuidos en 39 áreas empresariales de las cuatro provincias.



No obstante, si algo resalta en esta última convocatoria es que, un año más, la demanda de suelo continúa esquivando los polígonos de As Somozas, Cedeira, Ortigueira y Pontedeume. Y es que, observando los datos de la presente oferta, se puede ver que no solo es la misma que hace doce meses en tres de estos polígonos, sino que además en uno de ellos, como se verá más adelante, incluso ha aumentado la superficie disponible. Al igual que en los años 2021 y 2023 –en 2020 y 2022 el proceso se ralentizó a causa de la pandemia–, la convocatoria diferencia los dos entes públicos encargados de la gestión del suelo: Xestur en el caso de Cedeira y Ortigueira y el Instituto Galego da Vivenda e o Solo (IGVS) para As Somozas y Pontedeume.

Mismas cifras



Como se señaló, la superficie disponible en las cuatro áreas industriales apenas varió respecto a febrero de 2023. En As Somozas continúan estando disponibles tres parcelas con un total de 50.000 metros cuadrados, mientras que en Pontedeume se mantiene la misma que en el ejercicio anterior, de 1.139.



Ortigueira, por su parte, cuenta con 41 espacios disponibles, que suman 48.768 metros cuadrados, y en Cedeira la oferta aumentó de 36 a 38 parcelas –pasando así de 38.677 a 40.877 unidades de suelo–. No obstante, cabe recordar que, si bien estas cifras son casi idénticas a las de 2023 y 2021, entre estos dos ejercicios sí que se dio salida a dos de los terrenos del área industrial ortigueiresa.

Precio y bonificaciones



En cuanto a la oferta en sí, la Xunta ha establecido las mismas bonificaciones y beneficios que en el ejercicio anterior.



Así, las empresas interesadas podrán lograr una reducción del 50% del importe de venta de los terrenos. Del mismo modo, además de la adquisición, la administración autonómica ha establecido otras tres modalidades para asentarse en estas parcelas: la adjudicación en derecho de superficie a cambio del abono de un canon reducido –cuyo coste varía según el área–: compraventa con el pago aplazado ocho años y, en el caso de Cedeira y Ortigueira, también alquiler.



Respecto al precio, la Xunta no ha detallado las cifras de este año, pero si se mantienen los de 2023 oscilarían entre los 34,17 y los 37,5 euros por metro cuadrad en las áreas de Xestur –el IGVS no los detallaba–.