Xunta y Pontedeume avanzan en el futuro desarrollo de nuevo suelo industrial

La directora general de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, se reunió con el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, para abordar las posibilidades de desarrollo de suelo industrial en este municipio.



En el encuentro, la responsable aprovechó para trasladarle al regidor eumés que la Xunta “continúa avanzando na súa estratexia de facilitar o asentamento de novas empresas e ampliar as que xa están instaladas”, explican desde la Consellería de Economía e Industria, así como en el proceso “de desenvolver solo industrial nos concellos que teñen necesidade e onde as empresas están esperando para poder asentar as súas industrias”, con el objetivo de “ter un desenvolvemento industrial homoxéneo en toda Galicia”.



En esta línea, Ardao explicó que se han puesto en marcha figuras de creación de suelo, como la Zona de Aceleración de Proxectos Empresariais e Solo (Zapes), para dar agilidad y facilidad a proyectos que precisan suelo de manera urgente; y las Zonas industriais Rurais (ZIR), pensadas para actividades de menor envergadura localizadas en áreas rurales con necesidades de suelo.