Valdoviño cede a la Xunta sus poderes en el uso del territorio y la protección del paisaje

La Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), será la encargada de velar por el uso correcto del territorio y la protección del paisaje en el municipio de Valdoviño. La conselleira en funciones de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, firmó esta semana junto al alcalde de la localidad, Alberto González, el convenio en virtud del cual Valdoviño se suma a la lista de concellos que delegan en este organismo parte de sus competencias.



Vázquez Mejuto explicó tras la firma que a través de este acuerdo los Concellos ceden las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística relativas a obras que se realicen sin licencia en las siguientes clases de suelo: suelo rústico o no urbanizable; suelo urbanizable o apto mientras no sea aprobada la correspondiente planificación de desarrollo; y núcleos rurales delimitados en el PXOM. Por su parte, la APLU se compromete a transferir a las entidades locales adheridas un 10% del producto de las multas coercitivas y de las sanciones que imponga.



En este sentido, la responsable en funciones de la Xunta felicitó al regidor por la adhesión, "xa que a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística é un ente que está ao servizo dos concellos co único fin de velar pola legalidade urbanística e o control das posibles infraccións que se cometan neste eido no municipio".