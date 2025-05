El pleno de Narón exigirá al gobierno autonómico un plan urgente de inversiones en los colegios locales

Uno de los puntos centrales de la sesión plenaria celebrada ayer en Narón fue el relativo a la educación. BNG, TEGA y PSdeG-PSOE presentaron una moción conjunta “para esixir á Xunta de Galicia un plan urxente de investimentos nos colexios públicos de Narón”, propuesta que contó con el apoyo de la totalidad de la corporación local.



El colegio de A Gándara fue un eje central dentro de este punto, momento en el que se plantearon cuestiones como que “os nenos non abren as Billas desa escola porque a auga sae marrón”, explicaron desde TEGA y que fue cerciorado por los nacionalistas, quienes añadieron que las problemáticas van mucho más allá, destacando que “chove nas aulas, unha realidade en pleno 2024”. Además, se sacó a colación la cuestión de las cubiertas, elementos que, desde los grupos que presentaron la moción, tildaron de “problema de saúde pública”, al seguir, en varias escuelas del municipio, conteniendo amianto. La edad media de los centros escolares de la localidad es de 50 años, y la alcaldesa, Marián Ferreiro, aseguró que “por moito mantemento que se faga, a vida útil chega ao seu fin e hai que facer unha substitución integral”.



En este sentido, valoró la comunicación con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, pero recalcó que “é moi triste que unha vez máis teña que ser o Concello, a maiores das direccións dos centros, quen lle transmita á Consellería o que pasa nos seus colexios”.

Asimismo, la corporación sacó adelante la propuesta del PP, relativa a la revisión de las obras que se están llevando a cabo en el vial AC-116 en dirección Baltar. También la relativa a una "oferta electoral máis próxima á cidadanía e en igualdade de oportunidades", que presentó el portavoz popular, Germán Castrillón. Por parte de los nacionalistas, obtuvieron el voto favorable la puesta en marcha de un plan para ejecutar mejoras en las inmediaciones de la plaza de Galicia, cuestión que fue calificada por su portavoz, Olaia Ledo, como un supuesto de "seguridade estructural".

La agrupación socialista vio una aprobación por unanimidad, en la que instaba al gobierno municipal "á exposición pública do proxecto de conexión peonil entre a rúa Inxerto e a avenida de Santa Icía. En este sentido, el vocal de TEGA, Román Romero, avanzó que "está previsto realizar unha reunión coa veciñanza a finais do vindeiro mes de xuño". Asimismo, salió adelante la moción para instar al gobierno central a destinar parte del aumento de gasto militar "a incrementar a carga de traballo e mellorar as instalacións dos estaleiros da ría de Ferrol", como expuso Jorge Ulla.