Las luces de Navidad llegan a Cabanas tras un cruce de acusaciones entre el PP y el BNG

Las luces de Navidad han llegado al municipio de Cabanas un poco más tarde que al resto de concellos de las comarcas y envueltas en polémica. Y es que desde el ejecutivo local del PP achacaron, a través de una nota de prensa, el retraso de la decoración a que “el anterior gobierno dejó sin pagar el alumbrado navideño desde 2020 (...). Y es normal que la empresa que las coloca se plante y quiera cobrar antes lo de años pasados”, indican los populares, criticando “la desfachatez de algún miembro del anterior gobierno, que aún encima presume de sus luces y critica nuestra tardanza”.



El Concello asegura, asimismo, que “hubo que realizar un pleno extraordinario para hacer un reconocimiento extrajudicial de las facturas y acometer el pago de la deuda”.



Por su parte, desde el BNG aseguran que “non houbo ningún impago por parte do anterior goberno” y que dichas facturas fueron presentadas fuera de tiempo y forma en su momento. “Hai que sinalar que fronte ao que di o PP, se fose polo actual goberno o proveedor quedaría sen cobrar, xa que non votou a favor do pago desas facturas”, añaden. “Se a día de hoxe [por ayer] Cabanas non ten alumeado é porque o Concello non ten iniciativa ninguna, como se está a ver”, asevera el BNG.