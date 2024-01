El Instituto de Transición Justa ofrecerá varios cursos a desempleados de Ferrolterra

La pontesa Casa Dopeso albergó este martes una charla informativa acerca del programa de formación que se desarrollará próximamente en el marco del plan de recolocación de personas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Cerceda –una iniciativa de la que también podrán salir beneficiadas las personas sin empleo mayores de 52 años de los municipios acogidos a los convenios de Transición Justa: As Pontes, Cabanas, Monfero, Xermade, Vilalba, Muras, As Somozas, San Sadurniño, Mañón, Moeche, Cerdido, Ortigueira y Ferrol–.



Los cursos que se ofrecerán –gestionados por la consultora LHH– se centran en la especialización de instalaciones fotovoltaicas, energía eólica, infraestructuras verdes –drones y gestión de residuos–, rehabilitación energética, seguridad y salud, operación de carretillas, así como el manejo de maquinaria pesada.



El objetivo de este programa es lograr la inserción laboral de estos trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo tras el cierre de la central de Endesa a raíz del proceso de descarbonización.



Las formaciones, de entre 80 y 100 horas, se llevarán a cabo en el caso de que exista un número suficiente de solicitantes –un mínimo de 10 y un máximo de 25–, teniendo como requisito fundamental que al menos el 30% en cada uno de ellos sean mujeres.



Para ampliar información al respecto es posible llamar al 635 401 718 o enviar un correo electrónico a isabel.martinezrivas@lhh.com.