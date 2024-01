La Diputación abrirá el lunes la solicitud de subvenciones para Pemes y autónomos

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogía en su edición de este viernes las bases de la nueva convocatoria de ayudas del Plan de Emprego Local (PEL) de la Diputación de A Coruña para 2024, cuyo presupuesto inicial asciende a 8.260.000 euros. El objetivo de estas subvenciones es apoyar la contratación de personal en empresas o negocios, así como sufragar los costes de las cuotas de la Seguridad Social de los profesionales autónomos. El plazo para las solicitudes se abre el próximo lunes y los interesados deberán formalizarlas a través de la plataforma SUBTeL del organismo provincial.



El presidente de la entidad, Valentín González Formoso, destacó el incremento del 8% en lo destinado a este programa, que “permitirá seguir creando emprego e impulsando aos autónomos, aos emprendedores e aos pequenos negocios da provincia con axudas de entre 1.000 e 45.900 euros”, añadió.



En esta ocasión y con el objetivo de que las ayudas lleguen a empresas que nunca fueron beneficiarias, se introduce un nuevo criterio a la hora de conceder las aportaciones, por el que se valorará con mayor puntuación a aquellas que nunca hayan sido beneficiarias de dichas convocatorias en pasados ejercicios.

Reparto

Así las cosas, del total del presupuesto, 4,5 millones de euros se destinarán a la contratación de trabajadores en Pemes y microempresas; 2,7 a financiar nuevas inversiones en firmas de reciente creación y un millón de euros a la línea PEL-Autónom@s. El plazo para demandar estas ayudas estará abierto hasta el próximo 22 de febrero a las 14.00 horas.

“A Deputación da Coruña, a través do PEL, continúa amosando o seu apoio ao tecido empresarial da provincia, co obxectivo de acadar uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social e de cohesión do territorio. Estas axudas tratan de adoptar medidas que promovan un modelo de desenvolvemento económico que favoreza a capacidade creativa e emprendedora da provincia e sostemento dos negocios, como fonte de riqueza e como elemento esencial para o crecemento, a mellora da competitividade e a modernización do tecido produtivo galego”, remarca el organismo.