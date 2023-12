Cientos de viandantes se quedan sin una de las rutas más transitadas que une Fene, Neda y Xuvia

Los concellos de Fene, Neda y Narón a pierden una de las conexiones más transitadas por viandantes, ciclistas y runners que discurre paralela a la costa y la vía del tren y que une los referidos concellos en un itineario que discurre paralelo a la vía férrea y la zona de costa.



Mientras la ansiada ruta costera no llega, cientos de personas utilizan cada semana este paso paralelo a la vía del tren para llegar a Neda, seguir por la ribera de San Nicolás, para proseguir atravesando el centro de la villa hacia el parque dos Subarreiros y tomar allí la senda fluvial que lleva hasta el albergue de peregrinos pudiendo seguir la ruta hasta Narón y el paseo de Xuvia. Un recorrido muy transitado y valorado por las muchas personas que este fin de semana se veían obligados a dar marcha atrás en la estación de Neda. La alternativa ahora es subir desde el Pazo da Merced hacia la carretera nacional y seguir el camino por esta vía, una alternativa que no gusta a los usuarios habituales del concurrido trayecto.



Pedro y María son dos habituales de esta ruta que el domingo regresaban a Fene tras la imposibilidad de cruzar en Neda y seguir su camino hasta Xuvia como acostumbran. “Solemos caminar de Fene hasta el Albergue de Peregrinos de Xuvia, unos diez kilómetros, es una ruta muy segura, el paso por la vía en Neda tiene buena visibilidad y este cierre no lo entendemos, somos muchos los que venimos por aquí y ahora hemos perdido una ruta muy interesante y muy transitada ya que nos topamos con gente cada día que la recorremos una pena”, lamentan.

Asimismo, los usuarios consideran que la alternativa no es atractiva en tanto que obliga a desviarse hacia la carretera nacional, por asfalto. "No es lo mismo, la verdad es que es una pena que no se apueste más por este itinerario que une tres concellos y permite hacer ejercicio a cientos de personas de los tres municipios", explica una de las usuarias de este camino.