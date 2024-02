31 ferrados para la recuperación del bosque atlántico en las Fragas do Eume

Betula es una asociación sin ánimo de lucro para la custodia del bosque atlántico, nacida con la intención de conservar y recuperar el patrimonio natural, cultural y paisajístico. Precisamente con dicho objetivo, la entidad se ha hecho recientemente con la propiedad de varias parcelas ubicadas en el Parque Natural Fragas do Eume.

La extensión de estos terrenos –cercanos a la aldea de As Leguas, en el municipio de Monfero– es de 17.000 metros cuadrados o, lo que es lo mismo, unos 31 ferrados. La compra de estas propiedades no fue sencilla para la asociación, no solo por el desembolso económico que supuso, sino por todo el trámite burocrático que lleva implícita una actuación como esta. “Temos unha traxectoria de dez anos de existencia e nos dedicamos a conservar e a protexer os bosques. Facémolo de dúas maneiras distintas: ou ben por medio da compra ou doazón de terreos, ou ben a través de convenios de Custoria do Territorio. A través destes acordos a longo prazo –de máis de dez anos– os propietarios se comprometen a conservar os seus terreos e nós lles axudamos a acometer neles melloras”, explica el vicepresidente de Betula, Pedro Cruzado. En la actualidad la entidad dispone de 16 hectáreas adquiridas y de otras 305 en convenio de custodia.

Meta

Cruzado incide en que el cometido de la asociación, vale, y mucho, la pena: transformar el monte en fraga, talando los eucaliptos presentes en él –eliminando los cepos mediante un tractor equipaso, respetando siempre, inciden desde Betula, la regeneración natural– y plantar en un futuro diversas especies de frondosas autóctonas como carballos, bidueiros o castiñeiros, entre otros tipos de árboles.



Cruzado indica que parte de las fincas de las que disponen se encuentran dentro de la reserva del parque natural, en la zona más restringida del Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX), pero que los nuevos terrenos adquiridos no se ubican en esta zona protegida. Con esta intervención se mejoraría el ecosistema de la fauna autóctona y, además, se disfrutaría la “impresionante vista do canón do parque, que nos agarda trala eliminación dos eucaliptos”. “Os eucaliptos son árbores moi altos e de folla perenne, que dificultan o desenvolvemento doutras especies”, explica Cruzado, añadiendo que “plantamos tamén cerdeiras bravas e acivros, especies que sexan de froito e que co paso do tempo, melloren tamén a fauna”. Con este tipo de actuaciones se frena, además, la afectación del cambio climático. “Son unha axuda porque este tipo de plantacións en crecemento absorven e reteñen moito CO2”.

Montefaro

El vicepresidente de Betula comenta, además, que estas acciones no se llevan a cabo solamente en el entorno de las Fragas. De hecho, remarca Cruzado, disponen de varias parcelas en la zona de Montefaro, en el municipio de Ares.



“Fixemos un convenio coa propietaria. Ela fixo a tala dos eucaliptos e aliminación dos cepos e nós encargámonos de facer a nova plantación, coa colaboración do grupo hábitat, que é socio noso”. “Agora predominan carballos, pero como hai terra profunda tamén puxemos freixos. Despois, noutra parcela pequena da nosa propiedade, eliminamos os gromos de eucaliptos para favorecer a rexeneración.