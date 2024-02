Los propietarios de las Fragas paralizan nuevamente el tráfico rodado eumés

Llevan tiempo advirtiendo de que no cesarán en sus demandas y así lo reflejan sus actos. Los propietarios de terrenos en el Parque Natural Fragas do Eume (agrupados en dos asociaciones) han vuelto a protagonizar una protesta –la anterior la llevaron a cabo hace unas semanas, a cientos de kilómetros de la comarca en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid–.



Alrededor de un centenar de personas, ataviadas como ya viene siendo habitual con camisetas y pancartas, paralizaron el tráfico rodado entre los municipios de Pontedeume y Cabanas. Durante la manifestación se llevó a cabo, además, una lectura de diversos titulares publicados en prensa, que demuestran que sus problemas comenzaron mucho antes que la aprobación del Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) por parte de la Xunta. “Llevamos mucho tiempo peleando”, afirma Ángeles Pita, portavoz de la asociación Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo, que asegura que están “muy contentos con la acogida que tuvo el acto de hoy”, una protesta que llegó a colapsar el tráfico rodado en la zona.

Daniel Alexandre



El colectivo demanda una compensación económica por las restricciones que se imponen a sus terrenos, recordando que desde 1996 no pueden disponer de ellos al estar afectados por medidas restrictivas. Afirman, por otra parte, que no se cumple con la directiva Hábitat para espacios de la Red Natura y que no se mantiene ningún tipo de comunicación con ellos, llegando a aprobarse dicho Plan “sin consenso”.



Los propietarios mantendrán próximamente sendos encuentros con el BNG (el martes 6 de febrero, a las 1.00 horas en Fene) y con el PSdeG (miércoles 7, a las 16.00 horas en A Capela) para trasladarles sus demandas. Pita explica además que preparan un documento en el que se recoge la situación que padecen para emitir a la Valedora do Pobo, una acción que pretenden elevar también al Defensor del Pueblo.