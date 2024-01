Los propietarios de los terrenos de las Fragas llevan su protesta a Fitur

Los propietarios de terrenos afectados por el Plan Rector de Usos e Xestión del Parque Natural Fragas do Eume han protestado en uno de los grandes escaparates turísticos del país, la feria internacional Fitur. Allí, en el stand de la Xunta, se presentaron más de cuarenta personas que salieron a primera hora de la mañana desde As Pontes en autobús dispuestas a dar a conocer su situación y sus demandas. Llevaban camisetas alusivas, con un mapa con la ubicación del Parque y con lemas como “Xunta, compensaciones justas ya!” o “Las Fragas do Eume no se regalan”. También tenían folletos pero tuvieron que dejarlos a la entrada del Ifema. Aun así, pudieron introducir algunos y repartilos en el interior de la feria, así como en el exterior, donde no había limitaciones.



Los propietarios demandan una compensación económica por las restricciones que se imponen a sus terrenos. Aseguran que no se está cumpliendo con la directiva Hábitat para espacios de la Red Natura y que no se mantiene ningún tipo de comunicación con ellos. “No se entiende que no quieran ni siquiera sentarse a hablar”, explica Ángeles Pita, portavoz de la asociación Parque Natural del Eume, Naturaleza y Desarrollo. “Estamos en manos de gente muy obcecada”, añade.



Esta entidad apoya el establecimiento de un plan de usos y un parque “viable, sostenible, que es una riqueza para la comarca, no solo medioambiental sino también económica”. Además, recuerda, desde 1996 no pueden disponer de sus propiedades al estar afectadas por medidas restrictivas. “Hace muchos años que no podemos hacer nada. El PRUX es necesario porque estábamos en tierra de nadie”, explica.



Pero reclaman recibir una compensación adecuada tomando el ejemplo de cómo se actúa en otros parques naturales del país. Esperan que la acción en Fitur haya molestado lo suficiente como para se produzca algún movimiento y anuncian próximas movilizaciones.