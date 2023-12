Besteiro promete derrogar o Plan Reitor das Fragas e compensar aos propietarios

O candidato socialista á presidencia da Xunta de Galicia, Xosé Ramón Gómez Besteiro, comprometeuse a derrogar o Plan Reitor de Usos e Xestión das Fragas do Eume no caso de chegar ao goberno autonómico e a consensuar un novo no que se contemplen compensacións xustas aos propietarios dos terreos incluídos e medidas para aproveitar economicamente este espazo natural.



Gómez Besteiro reuniuse cos donos das terras e con responsables políticos dos concellos que abranguen as Fragas (As Pontes, A Capela, Cabanas, Pontedeume e Monfero) e criticou a falta de consenso coa que se aprobou un Plan “con máis de vinte anos de retraso, provocando perdas economicas e ambientais, impoñendo normas con total descoñecemento da realidade e recortando dereitos”.



O PRUX, segundo o plan socialista, debería contemplar a compra das 433 hectáreas de máxima protección e unha fórmula de compensación aos propietarios dos terreos en zonas con limitacións. Considera a partida destinada pola Xunta á compra de fincas como “unha tomadura de pelo” e apuntou a un modelo colaborativo no se ceda o uso a Medio Ambiente para que sexa a Consellería a que se ocupe do mantemento, xestión e plantación.



Tamén falou Gómez Besteiro de aproveitar nos mercados internacionais o beneficio ecolóxico pola absorción de carbono que proporcionan os montes galegos.



O candidato socialista reclamoulle ademais á Xunta que arranxe os accesos ás Fragas, volva abrir ao tránsito as pontes colgantes, poña en valor os restos arqueolóxicos e divulgue os atractivos das zonas medias e altas, máis alá de Caaveiro.