Los propietarios de las Fragas no se rinden y secundan una nueva protesta en Cabanas

Los propietarios de terrenos en las Fragas do Eume mostraron hoy de nuevo su rechazo al Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) del parque natural a través de una nueva manifestación, en la que participaron unas 200 personas.



Dicha protesta comenzó alrededor de las once y media de la mañana en la rotonda de Cabanas y se prolongó durante dos horas, aproximadamente. El acto reivindicativo contó con la presencia, como en anteriores ocasiones, de los regidores socialistas de la zona.

Daniel Alexandre



Buscan con esta medida manifestar su desacuerdo por la falta de consenso a la hora de sacar adelante el Plan, sin dar respuesta, aseguran, a muchas de las alegaciones presentadas y sin ofrecer compensaciones justas por las limitaciones que supone para los usos de sus tierras. En este sentido, la presidenta de la asociación de propietarios de las Fragas do Eume, Ángeles Pita, afirma que el cómputo destinado por el ejecutivo gallego para dichas compensaciones por la compra de tierras no es suficiente. “No quieren comprometer más dinero porque no saben si la gente está dispuesta a vender sus terrenos, pero está claro que no lo harán si ofrecen cantidades irrisorias. No estamos dispuestos a malvender y a salir perdiendo”.



Por todo ello, demandan reunirse con la Consellería de Medioambiente. “Hemos mantenido ya un encuentro con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y con la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo. Ya nos han comunicado que no tienen nada más que ofrecernos, por lo que vamos más arriba y si nos tenemos que plantar en San Caetano, nos plantaremos. No vamos a parar”, afirma Pita.



Los afectados preparan ya nuevas protestas para el próximo mes. “Todavía no tenemos fecha, porque tenemos que organizarlo también con los alcaldes socialistas que nos apoyan. Pero volveremos a manifestarnos, porque no es justo el trato que se nos está dando, después de 30 años. El PRUX debe consensuarse con los afectados, no imponerse”.