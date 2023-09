Dedicación y compromiso en la recogida de basura en las Fragas do Eume

“Profundamente agradecidos”. Así se muestran las asociaciones Grupo Lobo y Cometa con la veintena de personas que tomaron parte, en la jornada de ayer domingo, en la recogida de basura en un vertedero ilegal en la zona Insua Longa, en plenas Fragas do Eume.



La escombrera fue localizada por la primera de las entidades anteriormente mencionadas durante los estudios y seguimiento de la fauna que realizan en el parque. “Fue una experiencia muy buena y muy gratificante. La gente estuvo muy motivada y realmente te das cuenta del potencial que tienes, también como asociación, y de que es posible realizar este tipo de iniciativas más veces”, explicó hoy el secretario de Grupo Lobo, Jesús Criado.



Pese a que la iniciativa estaba pensada para realizarse en horario de mañana y de tarde, el buen hacer y el esfuerzo de los voluntarios y voluntarias logró reducir las horas de recogida de residuos. “Ya teníamos la zona perimetrada previamente. La verdad es que fuimos superrápido y a las dos de la tarde ya habíamos hecho acopio de todos los residuos, por lo que, después de comer todos juntos, aprovechamos para realizar un paseo por el entorno”, apunta Criado.

De lejos

Pese a que el vertedero ilegal se encontraba en el Parque Natural de las Fragas do Eume –en una zona de especial protección, según el recientemente aprobado Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) aprobado por la Xunta–, la basura , ahora camino a la planta de Sogama, dio muestra de que el problema viene de lejos. “Retiramos residuos muy variados: Cristal, latas de cerveza, electrodomésticos (radiadores, una televisión, ventiladores), un montón de ruedas, cadáveres en descomposición de animales domésticos (en concreto unas tres o cuatro ovejas en el interior de sacos de construcción), bolsas de pienso para animales, mucho plástico... Es horrible, la verdad”, lamentan desde Grupo Lobo.



El alcalde de Monfero, Andrés Feal, calculó este mediodía que los residuos retirados durante este voluntariado no superan la tonelada. “Foi pouca cousa, por dicilo dalgunha maneira, pero non sabemos a cifra exacta porque non temos ningún mecanismo para pesar. Ademais, non toda a basura vai ir para Sogama, xa que hai moitos enseres, como os electrodomésticos, que non se mandan”, declaró a preguntas de este diario.



Por su parte, Criado pone de relevancia el ahínco mostrado por los voluntarios y voluntarias durante toda la jornada de recogida. “El esfuerzo fue grande porque había mucho desnivel y teníamos que ir por caminos de fauna, para no pisar por otras zonas. Por allí justo pasa una carretera, pegada a la fraga, y lo que hacen las personas es parar con el coche y tirar desde arriba toda la basura, que baja con la inercia”, explica.



Desde Grupo Lobo exigen a la Administración autonómica que instale cartelería en la zona advirtiendo de que se trata de un parque natural. “Encontramos objetos muy antiguos y deteriorados ya por el paso del tiempo y de los años. Si se pone un cartel en el que se especifica que es una zona de uso limitado, que se puede uno enfrentar a sanciones... Pues puede ser que funcione y evite que la gente se deshaga de los residuos en esa zona”, remarca.