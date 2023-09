Voluntariado para preservar el parque de las Fragas do Eume

Limpiar es una tarea que, no nos engañemos, no ejecutamos, en general, de buena gana. La cosa cambia si se trata de una acción que vaya a repercutir en un beneficio para el medioambiente y, precisamente con este objetivo, las entidades Grupo Lobo y Cometa llevarán a cabo este fin de semana un voluntariado con una meta clara y loable: eliminar un vertedero ilegal en pleno Parque Natural Fragas do Eume.



La escombrera se ubica, explica el secretario de Grupo Lobo, Jesús Criado, en la zona de Insua Longa, en el municipio de Monfero. “Nosotros llevamos varios años trabajando en las Fragas, haciendo estudios de fauna y seguimiento de la eficacia del fototrampeo en la población de lobos y, durante esos trabajos, nos encontramos una escombrera ilegal. Dimos aviso a la Xunta a través de las alegaciones al PRUX [Plan Reitor de Usos e Xestión] y consideramos que tenemos que actuar de alguna manera. Creemos que un voluntariado, pese a que es algo que no solemos hacer, es una buena fórmula”, explican desde la entidad.

Tendrá lugar este domingo día 26 (de 10.00 a 18.00 horas) y aquellos interesados en participar o en conocer más información acerca de la iniciativa, pueden ponerse en contacto con los organizadores a través del correo grupolobo@grupolobo.es.

Colaboración

La actividad cuenta, asimismo, con la colaboración desde un inicio del propio ejecutivo gallego (que ha autorizado la limpieza y que enviará a algún agente forestal) y del Concello de Monfero. “El Ayuntamiento se ha comprometido a recoger los residuos con un camión y llevarlos a un gestor autorizado, en este caso Sogama”, indica agradecido Criado.

Así las cosas, aquellos que se animen a participar en este voluntariado pasarán una jornada de convivencia en pleno corazón de las Fragas do Eume. “En principio la idea es que participen solo adultos, porque en la zona en la que se va a trabajar no es sencilla. El acceso a la parte en la que está la basura tiene una pendiente bastante importante. Una vez estás abajo, ya es todo valle y se puede trabajar bien. Nuestra idea es acumular toda la basura en una zona concreta, y posteriormente, que la gente que esté en mejores condiciones físicas, haga una cadena y suba esa basura hasta la carretera. Allí, con carretillas, lo llevaremos a la zona en la que el Concello de Monfero realizará el lunes la recogida”, apuntan desde la entidad.

Seguro

El representante de la entidad Grupo Lobo hace hincapié, además, en que los voluntarios y voluntarias que participen en la recogida de residuos contarán con una cobertura ante cualquier adversidad. “Contrataremos un seguro específico para la actividad, por si tenemos la mala suerte de que alguien tenga un accidente, que tenga una cobertura médica privada para poder atenderlo. Todo eso corre a cargo de la asociación”, añade.



Además, durante la comida, las entidades aprovecharán para hacer una pequeña formación a los asistentes. “Daremos una charla de educación medioambiental y aprovecharemos para llevar algún material, algunas fichas”, añade.



Desde la entidad recuerdan, asimismo, que es recomendable acudir a la cita con ropa y calzado apropiados para la ocasión; es decir vestimenta que resulte cómoda, guantes, llevar abundante agua, protector solar, gorra y algo de comida.