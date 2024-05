As Pontes apuesta por crear suelo industrial en los terrenos de la central térmica

El pleno pontés ha rechazado la propuesta del BNG, único partido que votó a favor, para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de las instalaciones de la central térmica –el Partido Popular se abstuvo y el grupo socialista votó en contra–. De este modo, la corporación propondrá una solución similar a la empleada en el complejo de Meirama, en Cerceda, en donde la Xunta apuesta por la creación de suelo industrial en los terrenos que ocupaba. “As Pontes conta con 600.000 metros cadrados de solo industrial nos terreos que ocupa a central térmica que, unha vez demolida, permitiría a creación dun novo polígono no que se instalen industrias que poden xerar actividade económica e centos de empregos no municipio”, remarcó el alcalde, Valentín González Formoso.



Desde el ejecutivo local defienden que la declaración de BIC supondría “importantes eivas” para la localidad, tales como la pérdida de suelo industrial, unos gastos de conservación “superiores a 1,4 millóns de euros”, así como la privación de “numerosos” empleos “que para as empresas auxiliares supoñen as tarefas de demolición da central”.



El Concello apunta, asimismo, que experiencias similares como la llevada a cabo en Ponferrada “só xeran 19 empregos e 58.000 euros de ingresos en visitas”. Insisten, pues, en que se trata de “unha solución moito peor que destinar eses terreos a proxectos industriais ou enerxéticos, ben da propia man de Endesa ou de terceiras compañías interesadas en implantarse nas Pontes”.

Postura del BNG

El regidor pontés aludió a las “ansias repentinas” de los nacionalistas por la protección del patrimonio. “É unha mágoa que non as tivera o BNG nos anos que gobernou, cando permitiu a demolición da vella central térmica, de dimensións similares á de Ponferrada e nas que tería sentido un museo; ou cando permitiu a demolición de todos os edificios da empresa nacional Calvo Sotelo, incluídas as oficinas da delegación de Endesa”, aseveró.



En este sendido, Formoso apuntó a las acciones de recuperación y puesta en valor de la historia y del patrimonio material “de medio século do Concello das Pontes como referencia da produción eléctrica, como a creación do Centro de Interpretación A Mina”. El ejecutivo recuerda que se conservan piezas de maquinaria singulares, “como a única escavadora rodete da península ibérica”, o máquinas cortacabezas y cortarrollos que el Consistorio pretende restaurar y preservar “para futuras xeracións”.