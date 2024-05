El PP critica la petición del BNG para ampliar el BIC de la chimenea de la central pontesa

La diputada del Partido Popular (PP) Dolores Hermelo criticó este jueves en la Cámara gallega que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) haya demandado en el Parlamento –a través de una proposición no de Ley– la ampliación de la declaración como Ben de Interese Cultural (BIC) de la chimenea de la central de As Pontes para que incluya otros espacios adyacentes. “O prazo de presentación de alegacións xa rematou hai tempo e os nacionalistas non presentaron escrito algún”.



A este respecto, recordó que la resolución por la que se incoa el procedimiento para declarar BIC la chimenea pontesa es del 20 de junio de 2022 y remarcó que el BNG no tuvo “o menor interese” en mantener ningún elemento del conjunto, “pese a ser apoio do Goberno central, que tramitou o proxecto de desmantelamento da central térmica das Pontes”.

“Foi a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta a que emitiu informe nese procedemento no que fala da existencia de elementos que se poderían integrar no patrimonio cultural de Galicia, estimando desfavorable a eliminación da cheminea”, añadió. Los populares advierten, asimismo, de que incluir más zonas en este BIC –como el parque de carbones, la caldera o la sala de turbinas, entre otros– “podería afectar ao desenvolvemento industrial” de la localidad.

Críticas del BNG

Por su parte, el portavoz nacionalista de Enerxía, Xosé Manuel Golpe, afirmó en la Comisión que las instalaciones serían las ideales para integrar el Museo Galego da Electricidade, parejo al desarrollo de un plan de gestión turístico en la zona. Además, en la iniciativa del Bloque, se recoge otra propuesta que pasa porque la Xunta solicite de Endesa la elaboración de un estudio, coordinado por el Ejecutivo gallego, para el uso del resto de los terrenos en la generación de empleo, y piden también la convocatoria urgente de la Mesa para o Impulso da Actividade Económica das Pontes.

Golpe afeó asimismo, ante el "veto" de PP y PSOE, que pretendan limitar el BIC a la chimenea porque, dijo, "o temos que pór en valor é un pasado industrial tan importante como o das Pontes, que lle poidamos explicar aos nosos fillos ou aos nosos netos que pasou aí con algo tanxible e non cun reloxo solar de 356 metros de altitude”.